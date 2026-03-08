Acasă » Știri » S-au încins spiritele la Survivor 2026. Marian Godină și Patricia Vizitiu și-au aruncat vorbe grele: „Îi lipsește alcoolul”

S-au încins spiritele la Survivor 2026. Marian Godină și Patricia Vizitiu și-au aruncat vorbe grele: „Îi lipsește alcoolul”

De: Alina Drăgan 08/03/2026 | 14:10
S-au încins spiritele la Survivor 2026. Marian Godină și Patricia Vizitiu și-au aruncat vorbe grele: „Îi lipsește alcoolul”
Marian Codină și Patricia Vizitiu, scandal de proporții la Survivor / Foto: Captură Antena 1

Se încing tot mai mult spiritele la Survivor, mai ales în echipa Faimoșilor. Conflictele mocnesc în trib, iar recent o confruntarea acerbă a izbucnit. Marian Godină și Patricia Vizitiu au fost protagoniștii celui mai recent conflict din tabără Faimoșilor. Cei doi și-au aruncat săgeți ascuțite, aducându-și acuzații grele.

În cea mai recentă ediție Survivor, un conflict de proporții a izbucnit în tribul Faimoșilor. Deși aceștia au reușit să câștige jocul și să obțină imunitatea, victoria nu a reușit să calmeze spiritele. Scânteile s-au aprins între Marian Godină și Patricia Vizitiu.

Marian Codină și Patricia Vizitiu, scandal de proporții la Survivor

În echipa Faimoșilor spiritele s-au încins după jocul de imunitate. Patricia Vizitiu nu a mai suportat, exprimându-și nemulțumirea față de colegul său. Faimoasa este deranjată de ceva timp de atitudinea pe care o are Marian Godină, iar în cele din urmă a izbucnit.

Faimoasă spune că polițistul are un comportament nepotrivit față de colegi și nu reușește să facă diferența între locul său de muncă și contextul în care se află acum. Patricia nu s-a mai abținut și a spus tot ce crede despre Marian Godină.

„A prins cam mult glas pentru punctele pe care le aduce. În schimb, plângerile sunt foarte mari. Eu nu am de gând să intru în polemică cu acest om, care nu știe să își controleze nervii și să facă deosebirea între coleg, femeie, și ușă. Atât am să spun. Are același comportament cum e în domeniul lui. (…) Are niște ieșiri mai neortodoxe”, a declarat Patricia Vizitiu, la Survivor.

După acuzațiile pe care le-a primit, Marian Godină nu s-a lăsat nici el mai prejos. Faimosul și-a scuzat comportamentul punând totul pe seama condițiilor extrem de trai. Însă, acesta nu a pierdut momentul și a lansat la rândul lui acuzații grave la adresa colegei sale.

Mai mult, Marian Godină a punctat că Patricia a izbucnit la adresa sa nu din cauza comportamentului său, ci din cauza sevrajului pe care îl resimte în lipsă de alcool și tutun.

„Nu aveam de gând să spun ce urmează să spun, dar m-a provocat. Plângerile mele cele mai dese, pe care mi le-a reproșat Patricia de când am venit aici, au fost cele legate de foame. Nu știu dacă ea știe, dar foamea este un sentiment normal, natural, fiziologic, pe care orice om în deficit caloric îl simte. În schimb, domnișoara Patricia este o persoană care se află în sevraj din cauza a două lucruri care îi lipsesc enorm: îi lipsește tutunul și îi lipsește alcoolul”, a spus și Marian Godină.

Cea mai dură pedeapsă din istoria Survivor: Concurentul lăsat fără mâncare timp de 10 săptămâni

Cătălin Bordea și Dan Alexa, ofertați să intre la Survivor 2026. Planul secret al Antenei 1, dejucat

