Cea mai dură pedeapsă din istoria Survivor: Concurentul lăsat fără mâncare timp de 10 săptămâni

Competiția Survivor este una dură, iar concurenții trăiesc luni de zile izolați, înfruntând foamea și condițiile din junglă. De asemenea, aceștia depun mult efort la probe, iar viața din cadrul show-ului nu e prea ușoară. Ei bine, un concurent trăiește în codiții și mai grele, căci a primit cea mai dură pedeapsă din istoria Survivor: 10 săptămâni fără mâncare.

Cea mai dură pedeapsă din istoria Survivor i-a fost aplicată unui concurent de la Survivor Turcia 2026. Acesta nu va beneficia de recompense timp de 10 jocuri câștigate de tribul său. Ce a făcut concurentul de a ajuns într-o astfel de situație?

Cea mai dură pedeapsă din istoria Survivor

Recent, în cadrul show-ului Survivor Turcia 2026 a avut loc un episod extrem de tensionat, ce a atras și o pedeapsă record. Sancțiunea a fost aplicată în urma unui comportament considerat „urât și nepotrivit” de către producție.

Mai exact, după pierderea unui joc, concurentul Osman Can, din tabăra Războinicilor, a adus acuzații echipei de producție și a folosit un limbaj ofensator, inclusiv blesteme, la adresa celor care susțin desfășurarea concursului. În urma celor întâmplate, concurentul turc s-a ales cu una dintre cele mai dure pedepse din istoria competiție.

Concret, timp de 10 premii consecutive, Osman Can nu va putea beneficia de hrană suplimentară, excursii sau orice alte avantaje câștigate de echipa sa. De asemenea, concurentul a fost pus să aleagă între a părăsi competiția sau a accepta pedeapsa.

„Dacă vii mâine și spui că pleci, vom respecta asta și chiar m-aș bucura personal”, i-a transmis Acun Ilıcalı, prezentatorul emisiunii, lui Osman Can.

Însă, Osman Can a ales să își continuea parcursul în competiție și a acceptat pedeapsa. Mai mult, el și-a cerut scuze public, afirmând că nu își amintește cuvintele grele spuse la adresa producției din cauza stării de epuizare și foame.

În ciuda moralului scăzut și a lipsei de hrană suplimentară, Osman Can a continuat să aducă puncte importante echipei sale. De exemplu, în jocurile de la începutul lunii martie 2026, el a avut o performanță notabilă de 3 puncte câștigate din 4 jucate, contribuind la victoria echipei sale în jocul de imunitate.

Deși a rămas în competiție în ciuda celor întâmplate, Osman Can se află sub o supraveghere strictă a comportamentului, iar orice altă abatere poate duce la descalificare imediată.

