Test de perspicacitate | Identificați vedeta ascunsă în această iluzie optică

De: Denisa Crăciun 08/03/2026 | 09:19
Astăzi vă propunem un test de perspicacitate, care îți pune mintea la contribuție!

Testele de inteligență sunt realizate de psihologi pentru a vedea care este IQ-ul unei persoane. De cele mai multe ori trebuie să rezolvi puzzle-uri, să identifici numere sau cuvinte lipsă sau teste de logică și interpretare.

Cu toate acestea, în zilele de astăzi, poți face aceste teste și acasă. Ele se găsesc foarte ușor pe internet și se găsesc în diferite forme. Adesea, oamenii sunt atrași de iluziile optice. Ele sunt create prin colecții de imagini multiple. Într-o singură imagine elementele se găsesc foarte repede, însă atunci când sunt alăturate mai multe imagini, creierul uman le percepe mai greu. Acest fapt se întâmplă datorită fenomenelor de completare. Asta presupune că ochiul trimite către creier informații vizuale, iar mintea alege pe ce elemente să se concentreze. În funcție de punctul pe care l-ai focalizat, se pot vedea mai multe straturi ale imaginii.

Pentru a răspunde la testul de astăzi, tot ce trebuie să faci este să te uiți cu atenție la imaginea de mai jos și să îți dai seama care este vedeta ascunsă în iluzia optică. Atenție însă, nu este ușor!

Timpul a expirat! Te-ai prins despre cine este vorba?

Ai privit cu atenție? Ți-ai dat seama despre cine este vorba? Dacă nu, hai să-ți mai dau un pont. Este o vedetă pe care cu siguranță o știi, iar în cel mai cunoscut serial în care a jucat, nu vorbea. Gata? Ai reușit să te prinzi? Dacă nici de această dată nu ai văzut cine este, îți voi da eu soluția. Ești pregătit?

Este vorba de nimeni altcineva, decât de Rowan Atkinson. Pentru cei care și-au dat seama din prima felicitări! Rowan Atkinson este celebrul actor care a interpretat rolul în serialul pe care tot el l-a produs, Mr. Bean. Sunt sigură că știi despre ce vorbesc.

Dacă îți plac genul acesta de teste, te invit să mai cauți pentru a te bucura de magia iluziei optice. Nu este ușor, dar mintea ta va fi antrenată mereu.

