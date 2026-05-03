Aurelian Temișan a făcut anunțul, înainte de nunta Andreei Bălan. Motivul real pentru care cântăreața nu va mai fi cununată de el și Monica Davidescu

Cununia civilă a cuplului format din Andreea Bălan și Victor Cornea, desfășurată într-un cadru restrâns pe 20 aprilie 2026, a atras rapid atenția publicului nu doar prin discreția evenimentului, ci și printr-o absență notabilă din lista invitaților. Deși momentul a fost unul intim, dedicat în principal familiei și apropiaților, fanii au observat imediat că printre cei care nu au fost prezenți s-a numărat și Aurelian Temișan, figură importantă din viața artistică a cântăreței și, în trecut, nașul Andreei în fosta căsnicie cu George Burcea.

Absența sa a ridicat întrebări, mai ales în contextul relației de lungă durată dintre artist și Andreea Bălan. Cei doi au împărțit nu doar numeroase colaborări profesionale, inclusiv experiența comună din emisiunea „Te cunosc de undeva”, dar și momente importante din viața personală a artistei. În trecut, Temișan și soția sa, Monica Davidescu, au fost nași atât la prima căsătorie a Andreei Bălan, cât și la botezul fiicei sale, Clara, rezultat din relația cu George Burcea.

Aurelian Temișan a făcut anunțul, înainte de nunta Andreei Bălan

În contextul acestei relații foarte apropiate, lipsa lui de la ceremonia recentă a fost interpretată de public ca un posibil semn de distanțare sau schimbare în relațiile dintre ei. Totuși, situația are o explicație mult mai pragmatică, legată de programul artistic extrem de încărcat al familiei Temișan.

În ziua evenimentului, Aurelian Temișan avea deja un angajament profesional stabilit cu mult timp înainte. Acesta era implicat într-un spectacol de teatru la Craiova, unde piesa „Scrisoarea pierdută” fusese programată și promovată din timp, ceea ce a făcut imposibilă participarea sa la evenimentul Andreei Bălan.

Un detaliu care a stârnit curiozitate a fost alegerea nașilor. Dacă în trecut, la căsătoria cu George Burcea, artista i-a avut alături pe Aurelian Temișan și Monica Davidescu, de această dată lucrurile stau diferit.

Aurelian Temișan a lăsat de înțeles că nu își mai dorește să fie naș, preferând să păstreze relația lor într-un alt registru. Astfel, se pare că Andreea Bălan și Victor Cornea vor alege ca părinți spirituali un cuplu apropiat din cercul sportivului, prieteni pasionați de tenis.

„I-am refuzat invitația. Din păcate, noi aveam spectacolul deja pus la vânzare la Craiova, am avut „Scrisoarea pierdută”. Programul nu ne-a permis. Eu am spus că nu cred că ne va mai alege să fim tot noi nași, dar dacă i-ar fi propus Monicăi cu siguranță ar fi spus da. Cu mine ar fi avut loc o negociere, dar nu a venit această propunere.”, a spus Aurelian Temișan pentru CANCAN.RO.

