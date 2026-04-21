Andreea Bănică, mesaj nepotrivit pentru Andreei Bălan, la cununia civilă: ”Ți-am urat și prima dată”

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil într-un cadru restrâns și, pe cât posibil, departe de ochii publicului. Evenimentul a fost unul discret, la care au luat parte doar membrii familiei și câțiva prieteni apropiați. Cu toate acestea, momentul nu a trecut neobservat, mai ales după ce artista a împărtășit primele imagini de la ceremonie. Printre reacțiile primite s-a remarcat și mesajul mai atipic al Andreei Bănică.

Cununia civilă a avut loc la Primăria Voluntari, într-o atmosferă emoționantă, dar simplă. Cei doi au radiat de fericire, marcând începutul oficial al vieții în doi. În paralel, pregătirile pentru nunta programată pe 10 mai sunt în plină desfășurare. Evenimentul va avea loc într-o locație elegantă din Buftea, iar artista a dezvăluit că va purta trei rochii de mireasă, fiecare pentru un moment special al serii.

Ce mesaj i-a transmis Andreea Bănică

După apariția imaginilor online, numeroase vedete le-au transmis felicitări. Mesajul Andreei Bănică a fost însă unul aparte, făcând subtil trimitere la trecutul sentimental al artistei. Aceasta i-a urat fericire și armonie, dar a amintit, într-o notă sinceră, că prima dată când i-a spus „casă de piatră” lucrurile nu au durat, încheind într-un ton prietenos și glumeț.

„Fericire multă, armonie, iubire, înțelegere! Casă de piatra ți-am urat prima data și nu a fost să fie. Organizează masa aia buna și venim cu darul”, i-a scris Andreea Bănică. „Merci din inimaaa daaa, abia aștept, ești sufletul petrecerii”, a răspuns Andreea Bălan.

Înainte de relația cu Victor Cornea, Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea. Cei doi s-au căsătorit în 2017, într-un eveniment grandios, care a coincis și cu botezul uneia dintre fiicele lor. Artista a purtat atunci mai multe rochii de mireasă, create special pentru diferite momente ale ceremoniei. Relația lor s-a încheiat în 2020, după o perioadă dificilă.

