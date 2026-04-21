Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent

De: Andreea Stăncescu 21/04/2026 | 07:47
Cine a lipsit de la cununia civilă a Andreea Bălan cu Victor Cornea / Sursa foto: Facebook

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil după o relație de trei ani, construită pas cu pas pe încredere, afecțiune și respect reciproc. La marele eveniment le-au fost alături oameni apropiați, însă o absență importantă a atras atenția tuturor.

Andreea Bălan și Victor Corneau au trecut la etapa următoare a relației lor. După ce cântăreața a fost cerută în căsătorie în avion, când mergeau în vacanță în Laponia, acum au devenit o familie și in acte. Cununia civilă a avut loc într-un cadru elegant, la Primăria Voluntari, unde emoțiile au fost vizibile de la primele momente. Andreea Bălan a radiat într-o rochie albă, cu umerii goi, în timp ce partenerul ei a optat pentru un costum negru clasic, completat de o cămașă albă.

Cine a lipsit de la cununia civilă?

Atmosfera a fost completată de domnișoarele de onoare, îmbrăcate în rochii roz, care au însoțit-o pe mireasă în această zi specială. Mesajul transmis ulterior de artistă a reflectat intensitatea momentului: un „da” spus din inimă, cu promisiunea unei iubiri pentru totdeauna.

Deși ceremonia a fost plină de căldură și susținere, tatăl cântăreței, Săndel Bălan, nu a fost prezent, în ciuda unor semne recente de apropiere între ei. În schimb, mama vedetei i-a fost alături, oferindu-i sprijinul emoțional necesar într-un moment atât de important.

„DA, din tot sufletul, cu iubire pentru todeauna”, a transmis Andreea Bălan într-o postare pe Instagram.

Sursa foto: Facebook
Povestea lor de dragoste a început în mediul online, printr-un simplu mesaj care a dus la o întâlnire memorabilă. Prima lor discuție a durat ore întregi, iar conexiunea dintre ei s-a simțit imediat. Relația a evoluat rapid, dar natural, bazându-se pe valori comune și o compatibilitate evidentă. De-a lungul timpului, cei doi au demonstrat că legătura lor este una solidă și profundă.

Tags:

Recomandarea video

