Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Celebra artistă a ținut totul secret până în ultimul moment

Bucurie mare în showbiz! Andreea Bălan și Victor Cornea au spus marele „DA!” și au uimit pe toată lumea. Deși inițial cei doi au anunțat că ziua cea mare este programată pentru data de 10 mai 2026, astăzi, 20 aprilie 2026, vedeta a îmbrăcat rochia de mireasă pentru a doua oară și a radiat alături de cel pe care începând de acum îl poate numi soț. Cu toate că misterul a devenit un trend în showbiz, artista nu s-a putut abține și a postat deja primele imagini din momentele de neuitat.

Dar înainte să ne bucurăm de prezent, haideți să ne aducem aminte de un moment special din povestea frumoasă a celor doi. Andreea Bălan a fost cerută în căsătorie pe data de 3 decembrie 2024, iar întreaga scenă a fost la înălțime, la propriu! Chiar în avion, în drum spre Laponia, tenismenul s-a decis că e momentul să facă pasul cel mare și a îngenuncheat în fața zecilor de pasageri. Momentul a fost atent organizat de sportiv, care înainte de a pune marea întrebare, a pus la cale un plan în care însoțitoarea de zbor să transmită un mesaj pentru vedetă.

Showbiz-ul a sărit în aer la acel moment, iar toată lumea voia să afle data acestei zile speciale. Andreea Bălan a mărturisit după că va face pași spre altar pe data de 10 mai 2026 și că va îmbrăca trei rochii de mireasă, dar se pare că planul s-a schimbat pe parcurs. Există două variante: ori cei doi porumbei și-au dorit intimitate și au lansat o dată falsă pentru a sta departe de presă, ori urmează cu adevărat ca petrecerea de nuntă să fie făcută pe data de 10 mai. Oricum ar fi, chiar nu mai contează! Noi ne bucurăm pentru cei doi și observăm fericirea debordantă care reușește să treacă prin fotografiile postate de artistă.

Pentru această zi specială, Andreea Bălan a fost o miresică modernă și a renunțat la veșnica rochie de mireasă lungă. Vedeta a optat pentru o rochiță mini care îi scotea formele în evidență și o pereche de sandale cu toc argintii. Cu părul în bucle care a consacrat-o și zâmbetul larg pe față, Andreea Bălan a reușit să fie mireasa anului 2026! 😍

