Andreea Bălan (41 de ani) și Victoraș (32 de ani) au trecut direct la gesturi fierbinți! N-au mai ținut cont de nimic în jurul lor

Andreea Bălan și Victor Cornea par desprinși dintr-un film extrem de romantic. CANCAN.RO i-a surprins pe porumbei, în mijlocul străzii, în timp ce se sărutau cu foc, exact ca doi îndrăgostiți de liceu. V-am zis noi că povestea lor pare inspirată dintr-un basm cu final fericit, mai ales că cei doi se apropie de momentul în care vor face și pasul cel mare și se vor căsători. Haideți să vedem împreună imaginile. Atât vă spunem: love is in the air.

În 2023, Victor Cornea și Andreea Bălan și-au făcut relația publică, iar de atunci și până în prezent cei doi par că se iubesc mai mult pe zi ce trece, iar imaginea de ansamblu arată ca a unui cuplu perfect. Niciodată nu au fost surprinși pe picior greșit, ci doar în tandrețuri, așa cum s-a întâmplat și de data aceasta. Dar până la momentul sărutului, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat.

Andreea Bălan a petrecut timp cu una dintre fiicele sale

De-a lungul timpului, Andreea Bălan a dat dovadă de devotament față de fiicele sale, cu care petrece foarte mult timp și cu care are o relație extrem de frumoasă, deși vedeta este foarte ocupată cu diferite proiecte. Pe lângă faptul că este artistă, mai presus de toate, frumoasa blondină este mamă.

CANCAN.RO a surprins-o pe Andreea în timp ce era alături de fiica ei și se îndreptau spre bolidul de lux al vedetei, iar următoarea destinație a fost la Utopia, pentru a lua o cafea. De la cafenea până la mașină, fiica Andreei a ajutat-o și i-a ținut paharul, pentru ca mama ei să poată vorbi la telefon, cel mai probabil cu logodnicul său, pentru a stabili unde se întâlnesc.

Deși a fost criticată de nenumărate ori pentru stilul vestimentar pe care îl adoptă, Andreea Bălan nu putea trece neobservată de această dată. Așa cum ne-a obișnuit, cântăreața a optat din nou pentru o rochiță mini, rafinată, care i-a lăsat la vedere picioarele lungi și tonifiate, iar în picioare, ca de obicei, a ales o pereche de tocuri, pentru ca ținuta să fie perfectă. Vedeta nu s-a îmbrăcat așa doar pentru a o lua pe cea mică de la școală, ci și pentru următoarea întâlnire pe care o avea cu alesul inimii, Victor.

Chiar dacă sunt de ceva timp împreună și urmează să facă pasul cel mare, Andreea vrea mereu să îl surprindă cu ținute cât mai cochete și îndrăznețe.

Andreea Bălan, sărut fierbinte cu Victor Cornea

Ajunse la destinație, cele două s-au întâlnit cu nimeni altul decât Victor Cornea, care le-a așteptat cu zâmbetul pe buze. Fiica Andreei a intrat în mașina sportivului, iar de aici a început toată acțiunea.

Cei doi s-au privit câteva secunde, și-au zâmbit și au început să se sărute cu patos, chiar în mijlocul străzii, de parcă erau doar ei doi pe toată planeta. Cei doi s-au si imbrățisat de parcă nu s-au văzut o perioadă lungă de timp. Se vede de la o poștă că între ei este chimie, iar privirile lor spun totul: sunt îndrăgostiți până peste cap și trăiesc momente extrem de fericite împreună.

