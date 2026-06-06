De ce au refuzat cei doi soți să participe împreună la Asia Express: „E un tărâm fertil pentru conflicte”

Alexandru Ion a devenit cunoscut publicului larg după participarea sa în Asia Express, alături de Ștefan Floroaica, cu toate că este unul dintre cei mai promițători actori de la noi. Acesta a oferit detalii savuroase din culisele vieții sale personale, într-un interviu alături de soția lui, Evelyne Vîlcu, un antreprenor de succes. Cei doi vorbesc în interviul exclusiv CANCAN.RO despre dinamica relației lor discret construite și despre felul în care experiențele de călătorie, inclusiv cele din Japonia și Coreea de Sud care le-au rafinat gusturile și perspectiva asupra lumii, dar și despre pasiunea lui Alexandru pentru modă.

Alexandru Ion s-a remarcat prin prisma emisiunii Asia Express, acolo unde a ajuns până în finală, alături de partenerul său de competiție, Ștefan. Asia este una dintre destinațiile preferate ale lui și ale soției sale, Evelyn Vîlcu. Tânăra este un antreprenor de succes, fiind inclusă în prestigiosul clasament Forbes 30 under 30. Despre pasiunile lor comune, despre faptul că s-au cunoscut cu ajutorul unei aplicații de dating, dar și despre perspectiva asupra viitorului au vorbit cei doi în cadrul unul interviu exclusiv.

Alexandru Ion și soția sa, Evelyn, s-au cunoscut cu ajutorul unei aplicații de dating

CANCAN.RO: Cât v-a luat să vă pregătiți pentru eveniment și dacă obișnuiți să vă consultați înainte de a ajunge într-un loc?

Evelyne Vîlcu: Nu am avut foarte mult timp la dispoziție pentru că aseară am aterizat din Japonia, deci a trebuit să improvizăm astăzi. Și da, ne consultăm, Alex este persoana în care am cea mai mare încredere la capitolul haine.

Alexandru Ion: Eu am o geneză foarte interesantă când vine vorba de capitolul haine pentru că atunci când eram mic, pentru o vreme, mama m-a lăsat cu o fostă colegă a ei de facultate, colega respectivă fiind baby sitter pentru mine. Și doamna respectivă nu mă lăsa să mă duc la grădiniță decât dacă eram asortat. E o drăgălășenie caracteristică interacțiunii cu un copil foarte mic, dar cred că este ceva ce a plantat în mine, niște rădăcini importante ale raportării la culori sau la haine. Cât despre dress-code mi se pare că suntem mai spre something old, nu future.

Evelyne Vîlcu: Mie îmi place să cred că ce purtăm azi va fi relevant pentru noi și pentru stilul nostru și în viitor.

CANCAN.RO: Tocmai ce îmi ziceați că v-ați întors din Japonia, țara viitorului, așa se zice. V-ați inspirat și de acolo?

Evelyne Vîlcu: E pe alocuri țara viitorului. Nu cred că ne-am inspirat, avem un stil de clasic pe care încercăm să-l menținem. Nu ne lăsăm influențați de locurile în care mergem, dar cred că e o curățenie a stilului lor pe care poate că am adus-o cu noi.

Alexandru Ion: Nu putem să pretindem că suntem fini cunoscători ai modei japoneze. Ne putem baza doar pe ce am văzut pe stradă prin locurile prin care ne-am plimbat, nu am stat să studiem mai departe de atât.

CANCAN.RO: Nu ți s-a luat de Asia sau îți era dor?

Alexandru Ion: Îmi doream să merg în Japonia de foarte multă vreme, nu o cunoșteam pe Evelyn pe vremea aceea, trebuia să merg exact când a început pandemia. Nu am mai putut să ajung acolo, dar e interesant că am putut să merg acolo după ce am fost în Coreea de Sud pentru că am putut să fac o paralelă. Impresia mea este că Japonia e mai puțin o țară a viitorului decât de Coreea de Sud. Japonia are o relație specială cu lucrurile vechi, vezi mașini vechi.

CANCAN.RO: Ce v-a adus pe voi împreună? Cum v-ați cunoscut?

Alexandru Ion: Ne-am cunoscut pe Tinder, pe o aplicație de dating.

Evelyne Vîlcu: Eu locuiam la momentul respectiv în Marea Britanie și eram venită aici în vizită pentru a petrece timp cu familia în pandemie și a fost pură întâmplare că ne-am cunoscut cât eu eram aici.

Alexandru Ion: Ne-am dat seama că dincolo de atracția fizică și intelectuală, avem premisele creării unui parteneriat care să ne facă să fim împreună până la adânci bătrâneți.

De ce nu au participat împreună la emisiune: „E un tărâm fertil pentru eventuale conflicte”

CANCAN.RO: Ce te-a surprins la Alex sau dacă te-a surprins ceva din cadrul competiției la care a participat?

Evelyne Vîlcu: Nu pot să spun că m-a surprins, îl cunoșteam destul de bine și mai ales în acest context al călătoritului. M-a surprins plăcut că nu a cedat în niciun punct pentru că sunt conștientă că nu sunt cele mai simple condiții acolo și emoțional, după ce faci asta încontinuu cu o persoană cu care totuși nu ai trăit într-o intimitate așa cum a trăit el cu Ștefan. E un tărâm fertil pentru eventuale conflicte sau un break-down. A fost și opțiunea să mergem doar noi doi, dar ne-am dat seama că nu dorim să ne expunem relația în așa fel și ne dorim să păstrăm călătoritul împreună în spatele camerelor.

Alexandru Ion: Și dincolo de asta, Evelyn nu menționează că ea preferă să fie mai mult în spatele camerelor decât în fața lor. Așa că, inclusiv că ai prins-o la interviul acesta e atipic. Îi place foarte mult să fie omul din umbră, dar într-un sens foarte productiv și constructiv. Au fost destule momente în care și-a arătat calitățile de videograf.

CANCAN.RO: Ai mai ținut, Alex, legătura cu cineva din cadrul competiției?

Alexandru Ion: Da, cu Ștefan. Cu restul nu aș putea spune că am ținut legătura în sensul clasic al cuvântului, dar în continuare avem grupul pe care s-a comunicat după ce ne-am întors din Asia, mai schimbm pe acolo câte o impresie și ne mai întâlnim în diverse contexte. Emisiunea asta crează un fel de complicitate care dăinuiește în timp, așa că chiar dacă nu ne vedem constant, când ne întâlnim întâmplător în locuri, avem această experiență comună care ne face să ne bucurăm că ne bucurăm unii pe ceilalți.

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