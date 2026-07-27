Ce pensie primești dacă ai muncit doar 15 ani. Mulți români nu cunosc această regulă

Nu toți românii reușesc să adune cei 35 de ani de vechime considerați stagiu complet de cotizare. Pentru unii, perioadele fără loc de muncă, plecarea în străinătate sau lipsa contribuțiilor la sistemul public au făcut imposibilă atingerea acestui prag. Totuși, legea prevede că pensia pentru limită de vârstă poate fi obținută și cu un stagiu mult mai mic, însă există o condiție esențială care nu poate fi ocolită.

Potrivit legislației aflate în vigoare, dreptul la pensie se poate deschide doar dacă o persoană are cel puțin 15 ani de contribuții efective la sistemul public. Cu alte cuvinte, această perioadă trebuie să fie formată din ani în care au fost plătite contribuțiile de asigurări sociale. Anii de facultate, serviciul militar sau alte perioade considerate asimilate nu sunt luați în calcul atunci când se verifică îndeplinirea stagiului minim.

Dacă acest prag de 15 ani nu este atins, cererea de pensionare nu poate fi aprobată, chiar dacă persoana a împlinit vârsta standard de pensionare.

Ce pensie primești dacă n-ai adunat 35 de ani vechime

Și în 2026, modul de calcul rămâne același. Valoarea pensiei este determinată de numărul total de puncte acumulate pe parcursul vieții profesionale și de valoarea punctului de referință (VPR), care rămâne stabilită la 81 de lei.

Punctajul se formează în funcție de veniturile realizate în fiecare lună. O persoană care a avut un salariu apropiat de media brută pe economie acumulează, în general, aproximativ un punct pentru fiecare an lucrat. Cei cu salarii mai mici obțin un punctaj inferior, iar cei cu venituri peste medie acumulează mai multe puncte.

În cazul unui salariat care a avut venituri apropiate de media națională pe întreaga perioadă de activitate, calculul estimativ arată astfel:

15 ani de cotizare × aproximativ 1 punct pe an = 15 puncte;

15 puncte × 81 de lei = aproximativ 1.215 lei pensie contributivă.

Această sumă este sub nivelul indemnizației sociale minime pentru pensionari, stabilită la 1.281 de lei în 2026. În această situație, diferența este completată automat, astfel încât beneficiarul să primească suma minimă garantată de stat.

În schimb, pentru o persoană care a avut venituri constant peste media economiei, situația poate fi diferită. De exemplu, un punctaj mediu anual de 1,5 ar conduce la aproximativ 22,5 puncte acumulate, ceea ce ar însemna o pensie contributivă estimată la circa 1.822 de lei.

Valorile sunt orientative și diferă în funcție de salariile încasate de-a lungul anilor, însă specialiștii arată că, în cele mai multe cazuri, persoanele care au cotizat doar 15 ani ajung să beneficieze de pensia minimă garantată, dacă nu au avut venituri semnificativ peste media națională.

Ce soluții există

Românii care sunt foarte aproape de pragul minim de 15 ani au la dispoziție o variantă prevăzută de lege. Ei pot cumpăra retroactiv până la cinci ani de vechime, prin plata contribuțiilor aferente.

Această posibilitate poate face diferența între acordarea pensiei și pierderea dreptului de a încasa orice sumă din sistemul public, mai ales în cazul celor cărora le lipsesc doar câteva luni sau câțiva ani pentru îndeplinirea condiției minime.

Astfel, înainte de depunerea dosarului de pensionare, este recomandat ca fiecare persoană să își verifice stagiul de cotizare și situația contribuțiilor înregistrate. În anumite cazuri, completarea vechimii poate reprezenta singura soluție pentru obținerea pensiei și a indemnizației minime garantate de stat.

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