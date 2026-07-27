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Prințul Harry dezvăluie camera secretă din Palatul Buckingham în care nu a avut voie să intre până la 33 de ani

De: Paul Hangerli 27/07/2026 | 07:20
Prințul Harry dezvăluie camera secretă din Palatul Buckingham în care nu a avut voie să intre până la 33 de ani
Camera secretă de la Palatul Buckingham, sursa-colaj CANCAN.RO
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 Palatul Buckingham are 775 de încăperi, însă chiar și membrii Familiei Regale nu au acces liber în toate zonele reședinței. Prințul Harry a povestit că a intrat pentru prima dată într-una dintre camerele private ale Reginei Elisabeta a II-a abia la vârsta de 33 de ani, cu puțin timp înainte de nunta sa cu Meghan Markle.

Palatul Buckingham are nu mai puțin de 775 de camere

Palatul Buckingham impresionează prin dimensiunile sale. Reședința regală are 775 de încăperi, dintre care 52 sunt dormitoare regale și pentru oaspeți, 19 sunt săli oficiale, 188 sunt dormitoare destinate personalului, 92 sunt birouri, iar alte 78 sunt băi.

În fiecare vară, turiști din întreaga lume vin la Londra pentru a vizita spațiile palatului deschise publicului. S-ar putea crede că membrii Familiei Regale cunosc fiecare încăpere și au acces în toate zonele reședinței, însă Prințul Harry a dezvăluit că el însuși nu intrase niciodată într-una dintre camerele private ale bunicii sale până la vârsta de 33 de ani.

Regina Elisabeta a II-a l-a invitat în camera sa privată

Momentul a avut loc cu puțin timp înainte de căsătoria Prințului Harry cu Meghan Markle. Regina Elisabeta a II-a i-a invitat la Palatul Buckingham pentru ca Meghan să poată proba mai multe diademe din colecția regală.

În volumul său de memorii, „Spare”, Harry a povestit că invitația venită din partea bunicii sale l-a surprins.

„Cu puțin timp înainte de nuntă, bunica ne-a contactat. Ne-a oferit acces la colecția ei de diademe. Ne-a invitat chiar la Palatul Buckingham pentru a le proba. «Veniți pe la mine», îmi amintesc că ne-a spus”, a scris Prințul Harry.

Camera se afla chiar lângă dormitorul Reginei

Ducele de Sussex a descris acea dimineață drept una „extraordinară”. El a explicat că a intrat atunci pentru prima dată în garderoba privată a Reginei Elisabeta a II-a, o încăpere aflată chiar lângă dormitorul suveranei.

„Am intrat în garderoba privată a bunicii, chiar lângă dormitorul ei, un spațiu în care nu mai fusesem niciodată”, a mărturisit Harry.

În încăpere se aflau Regina Elisabeta a II-a, un expert în bijuterii, un istoric care cunoștea originea fiecărei pietre din colecția regală, dar și Angela Kelly, asistenta vestimentară și confidenta suveranei.

„Alături de bunica se afla un expert în bijuterii, un istoric eminent care cunoștea originea fiecărei pietre din colecția regală. Era prezentă și Angela, asistenta vestimentară și confidenta bunicii”, a relatat Prințul Harry.

Meghan Markle a probat cinci diademe

Pe o masă fuseseră așezate cinci diademe, iar Regina Elisabeta a II-a a invitat-o pe Meghan Markle să le probeze pe rând în fața unei oglinzi înalte.

„Cinci diademe erau așezate pe o masă, iar bunica i-a spus lui Meg să le probeze pe fiecare în fața unei oglinzi mari. Eu stăteam în spatele ei și priveam”, a mai scris Harry.

Momentul s-a petrecut înaintea nunții din mai 2018, când Meghan Markle a purtat în cele din urmă o diademă cu diamante împrumutată de Regina Elisabeta a II-a.

Prințul Harry spune că a petrecut puțin timp la Buckingham

Deși a crescut în Familia Regală, Prințul Harry a susținut că nu a petrecut atât de mult timp la Palatul Buckingham pe cât și-ar putea imagina publicul.

În 2018, în timpul unei întâlniri cu un grup de tineri profesioniști din Caraibe, care locuiau temporar la palat pentru a se pregăti alături de angajații Casei Regale, Harry a glumit că aceștia cunoșteau deja reședința mai bine decât el.

„Ei bine, voi ați petrecut mult mai mult timp la Palatul Buckingham decât am petrecut eu vreodată, iar voi sunteți aici de numai două săptămâni, vă asigur”, le-a spus ducele.

Unde și-a petrecut copilăria Prințul Harry

În copilărie, Prințul Harry a locuit la Palatul Kensington. Pentru o perioadă a stat și la Clarence House, până în anul 2012.

Timpul petrecut alături de bunicii săi avea loc mai ales în timpul vacanțelor, la reședințele regale de la Balmoral, Sandringham și Windsor, și mai puțin la Palatul Buckingham.

Dezvăluirea arată că, în ciuda statutului său, nici Harry nu avea acces automat în cele mai private încăperi ale Reginei. Intrarea în garderoba aflată lângă dormitorul Elisabetei a II-a a reprezentat, astfel, un moment rar și personal, oferit cu puțin timp înaintea nunții sale.

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