Călin Donca a ieșit cu Lambo la plimbare, dar ce avea în picioare? Luxul e lux, dar confortul e sfânt!

Călin Donca are o carte de vizită complexă. În primul rând e soț, apoi e tată a cinci copii. Pe urmă e milionar, antreprenor, participant la Survivor România și pasionat de Lamborghini. CANCAN.RO l-a surprins în ipostaze care sigur vor lua multe reacții, pentru că imaginile sunt la fel de complexe precum personajul: Călin Donca se dă jos din Lamborghini Urus, dar în picioare poartă Crocși!

Călin Donca e un nonconformist, asta e clar. Un antreprenor care a decis să nu asculte de sfaturile nimănui și și-a dezvoltat propriul business practic de la zero. Chiar dacă în ultimul timp are unele probleme de natură legală, Călin Donca nu este deloc descurajat și își vede de treburile obișnuite.

Recent însă a avut probleme și mai grave decât cele penale, mai precis cu soția! 😀 E vorba de niște imagini în care Călin Donca apărea în compania Patriciei de la Insula Iubirii. A fost o mare tevatură atunci. Până la urmă apele s-au mai liniștit, că doar nu se strică o familie cu cinci copii pentru niște poze scoase din context, nu-i așa? 😀

Călin Donca cu Lamborghini Urus și Crocși în picioare

De data asta Călin Donca riscă să fie săltat de Fashion Police, pentru că se dă jos din superbul său Lamborghini Urus galben, o culoare deosebit de sportivă, purtând în picioare niște Crocși de camuflaj, culoarea deșertului, ca și cum Călin Donca tocmai a venit din Legiunea Străină și și-a dat pe loc repaus la ținută. În rest, e la fel de lejer, cu un tricou alb, pantaloni scurți din tricot și ca accesoriu niște ditamai mărgelele atârnate la gât pe sub tricou, ca să nu-l incomodeze la mers, probabil.

Călin Donca merge pe ideea consumului patriotic, a deschis un magazin cu produse făcute în țară, lucruri bune, bio, fresh, local. Se pare că afacerea merge și are și un nume cât se poate de românesc: Dor. Planurile lui Donca sunt mari. Mai vrea să deschidă un magazin în Timișoara și unul în Oradea, bastioane ale patriotismului și probabil cele mai frumoase orașe din România. În ce privește propria ținută, însă, Călin Donca nu a mai fost atât de patriot, pentru că merge cu Lamborghini și nu cu noua Dacia Striker, iar în picioare poartă Crocși și nu opinci, sau măcar niște teniși vintage de Drăgășani, sau ceva de la Clujana.

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