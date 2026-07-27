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Furtunile lovesc România! Județele vizate de avertizarea emisă de ANM

De: Denisa Crăciun 27/07/2026 | 08:17
Furtunile lovesc România! Județele vizate de avertizarea emisă de ANM
Cod galben de ploi și averse/ Sursă Foto: Arhivă Cancan.ro
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Administrația Națională de Meteorologie vine cu noi vești despre vreme. Duminică, 26 iulie, meteorologii au emis un cod galben de ploi și vijelii în jumătatea de vest a țării. Avertizarea intră în vigoare luni, 27 iulie.

Finalul lunii iulie aduce vreme mai puțin plăcută. Luni, 27 iulie, între orele 12 și 22, meteorologii anunță că va fi instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ atât în Maramureș, cât și în Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei. În acest interval este valabil codul galben emis de Administrația Națională de Meteorologie.

Furtunile lovesc România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale semnificative, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 km/h și izolat 80 km/h. De asemenea, nu lipsesc descărcările electrice și izolat grindină de mici dimensiuni și medii dimensiuni, de 1-3 cm.

În plus, la intervale scurte de timp, 1-3 ore sau prin acumulare cantitățile de apă vor ajunge până la 15-25 l/mp și izolat 30-40 l/mp. Instabilitatea atmosferică va fi pe arii restrânse și în restul teritoriului. Mai mult decât atât, de luni, 27 iulie, de la ora 22, până marți, 28 iulie, la ora 10, în Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni, vântul va sufla cu putere, cu viteze de 70-80 km/h. La altitudini mai mari rafalele vor fi de peste 90-100 km/h.

În estul Moldovei, încă de la primele ore ale intervalului menționat de ANM vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45-50 km/h.

Vreme instabilă în continuare

Veștile mai puțin plăcute din punct de vedere meteorologic continuă. Vremea va fi ușor instabilă, iar temperaturile nu vor diferi semnificativ față de cele din zilele anterioare. De asemenea, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiza și seara, atunci când vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Cantitățile de precipitații vor fi reduse, în jurul a 2 l/mp. Așadar, în orele ce urmează, majoritatea regiunilor din România vor fi vizate de codul galben emis.

VEZI ȘI: Prognoza meteo azi, 27 iulie 2026. ANM avertizează: se rup norii în mai multe județe. Unde vor cădea peste 30 l/mp de apă

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