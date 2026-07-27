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Dragostea verii la Hollywood? După luni de speculații, actrița celebră s-a afișat cu misteriosul artist

De: Paul Hangerli 27/07/2026 | 08:10
Dragostea verii la Hollywood? După luni de speculații, actrița celebră s-a afișat cu misteriosul artist
Artistul i-a furat inima actriței, sursa-colaj CANCAN.RO
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Relația dintre Katie Holmes și artistul Jason Bard Yarmosky pare să devină tot mai serioasă. Actrița și noul ei partener au pozat împreună la un eveniment organizat de casa de modă Ferragamo în Hamptons, după ce în ultimele săptămâni au fost surprinși în repetate rânduri în ipostaze tandre, alimentând speculațiile despre povestea lor de dragoste.

Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky au atras toate privirile în Hamptons

Katie Holmes, în vârstă de 47 de ani, și artistul Jason Bard Yarmosky au participat vineri, 24 iulie, la pop-up-ul Ferragamo organizat la Topping Rose House din Bridgehampton, New York, unde au pozat împreună pentru fotografi.

Actrița și-a ținut brațul în jurul lui Yarmosky în timp ce zâmbea către camere. Pentru eveniment, Katie Holmes a ales o bluză transparentă într-o nuanță de albastru închis, pe care a asortat-o cu o fustă crem cu franjuri, o geantă portocalie și pantofi negri din piele lăcuită. Jason Bard Yarmosky a optat pentru un pulover bleumarin și pantaloni cu pliuri, completând elegant ținuta actriței.

Primele apariții împreună au avut loc la începutul lunii iulie

Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky au fost văzuți pentru prima dată împreună pe 10 iulie, la proiecția filmului The Invite, regizat de Olivia Wilde, în East Hampton. Cei doi au fost fotografiați ținându-se de mână la sosirea la eveniment.

Un martor prezent la proiecție a declarat pentru PEOPLE:

„Îi șoptea ceva la ureche, iar ea râdea. Păreau foarte relaxați împreună și Katie a zâmbit toată seara. Au stat unul lângă altul în timpul filmului, iar la un moment dat ea și-a sprijinit capul pe umărul lui. Formau un cuplu foarte drăguț.”

O cină romantică și gesturi care au atras atenția

La doar câteva zile după acea apariție, pe 14 iulie, cei doi au ieșit împreună la cină în New York.

O sursă apropiată a povestit pentru PEOPLE:

„Katie și Jason păreau extrem de fericiți după cină. Mergeau împreună, se îmbrățișau, își zâmbeau și se atingeau afectuos pe spate. Jason i-a deschis cu grijă portiera mașinii pentru a urca. Păreau foarte fericiți și îndrăgostiți.”

Potrivit aceleiași surse, cei doi s-au cunoscut la o cină, iar la scurt timp după aceea au ieșit la prima lor întâlnire.

„Katie îl consideră un om interesant. Întotdeauna a fost atrasă de persoanele creative”, a spus sursa.

Aceasta a adăugat că actrița apreciază oamenii pasionați de ceea ce fac și că îi place să descopere experiențe și perspective noi.

Au fost surprinși și la concerte și la cumpărături

Povestea lor de dragoste a continuat să se desfășoare în văzul publicului. Pe 21 iulie, Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky au avut o întâlnire la seria de concerte Soho Sessions din New York, unde au fost văzuți ținându-se de mână, sărutându-se și îmbrățișându-se în timp ce urmăreau recitalul susținut de Sienna Spiro.

O zi mai târziu, pe 22 iulie, cei doi au fost fotografiați împreună la cumpărături în Midtown Manhattan.

Jason Bard Yarmosky este un artist stabilit în New York, cunoscut pentru picturile și desenele sale inspirate de teme precum îmbătrânirea, trecerea timpului și memoria. A absolvit School of Visual Arts din New York în 2010, iar lucrările sale au fost expuse în muzee și galerii din întreaga lume.

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