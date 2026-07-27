Zi mare pentru credincioși. Azi, 27 iulie, este sărbătorit Sfântul Pantelimon

În fiecare an, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Acesta este considerat ocrotitorul medicilor, dar și ai celor aflați în suferință. El a rămas în tradiția Bisericii drept „doctorul fără de arginți”, fiind un model de credință.

Sfântul Pantelimon și-a dedicat viața îngrijirii bolnavilor, fără a cere nimic în schimb. Tocmai din acest motiv, era denumit „doctorul fără de arginți”. El este prăznuit anual în data de 27 iulie. Ocrotitorul medicilor a fost supus unor chinuri cumplite, iar mai apoi a murit martir pentru credința sa în Hristos.

Credincioșii îl sărbătoresc astăzi, 27 iulie, pe Sfântul Pantelimon

Sfântul Pantelimon s-a născut în anul 284, în cetatea Nicomidia. Tatăl său era senator și se închina idolilor, în timp ce mama sa era creștină și îi insufla și copilului credința. Numele său de la naștere a fost Pantoleon, care înseamnă „cel puternic ca un leu”. La un moment dat, când mama sa a murit, tatăl s-a decis să îl trimită la o școală păgână, acolo unde i s-a remarcat inteligența. Ulterior, a studiat medicina și a devenit medic al curții imperiale de la acea vreme.

El s-a întâlnit cu preotul Ermolae care i-a explicat că adevărata vindecare vine de la Hristos. Pantelimon a luat aminte, iar la scurt timp a avut parte de o întâmplare care i-a schimbat radical viața. În drum spre casă a găsit un copil decedat, așadar s-a rugat la Dumnezeu să îi redea viața. Potrivit tradiției, copilul a înviat, astfel că s-a convins de puterea Domnului, iar la botez a primit numele de Pantelimon, care înseamnă „cel cu totul milostiv”.

Și-a dedicat viața credinței

După această întâmplare, Sfântul a început să aibă grijă de bolnavi fără să ceară ceva la schimb. Și-a împărțit averea celor neajutorați, iar tot mai mulți oameni bolnavi ajungeau la el. Pe de altă parte, a fost denunțat împăratului Maximian, acuzat că este creștin. A încercat să îl îndepărteze de Hristos prin mai multe moduri, însă el a refuzat de fiecare dată. Ulterior, a fost aruncat în plumb topit, în mare, legat de o piatră grea. A fost dat fiarelor, iar în cele din urmă a fost decapitat.

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