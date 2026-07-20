Mesaje de Sfântul Ilie. Urări de „La mulți ani!” și felicitări pentru sărbătoriții zilei de azi

Azi e sărbătoare mare în calendarul ortodox: îl prăznuim pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul. Conform datelor oficiale ale Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, aproape 145.000 de români își sărbătoresc onomastica în această zi. Urează-le și tu un mesaj frumos!

Cine a fost Sfântul Ilie

Acest proroc a fost fiul lui Sovac, un preot al Legii Vechi din cetatea Tesve, din Galaad (Israel). A trăit cu peste 800 de ani înainte de Nașterea Mântuitorului, pe vremea regelui Ahab, și și-a desfășurat activitatea în regatul Israel din Samaria.

La nașterea sa, tatăl lui a văzut oameni îmbrăcați în veșminte albe care-l înveleau pe fiul lui în haine de foc. I-a văzut și când îi dădeau lui Ilie să mănânce o flacără și preoții au spus atunci că fiul lui Sovac a fost ales pentru o slujire profetică, potrivit creștinortodox.ro.

Ilie este însărcinat de Dumnezeu să se ducă la regele Ahab și să-i spună că, dacă el și poporul lui nu renunță la venerarea zeului Baal, vor fi pedepsiți prin secetă. Aceștia nesocotesc cuvântul lui Dumnezeu și nu mai au parte de ploaie timp de 3 ani și jumătate.

Sfântul Ilie se ascunde de rege la pârâul Cherit, unde este hrănit de corbi cu pâine dimineața și carne seara. Hrana era adusă de la Templul din Ierusalim, unde se aduceau jertfe de pâine și carne, care preînchipuiau Euharistia, trupul Domnului.

Ce minuni a săvârșit prorocul Ilie

În perioada de pribegie, Sf. Ilie ajunge la văduva din Sarepta Sidonului, unde săvârșește câteva minuni. Îl învie pe fiul femeii și apoi înmulțește făina, care nu se mai termina, și uleiul. Prin învierea fiului unei păgâne, Ilie demonstrează universalitatea lui Dumnezeu.

Spre sfârșitul anilor de secetă, Sf. Ilie îi spune regelui Ahab să ridice un jertfelnic pe Muntele Carmel, unde i-a propus ca el să se roage primul lui Baal, apoi Ilie lui Dumnezeu. În acel moment, cultul lui Baal a fost înlăturat și ploaia a revenit peste ținut.

Mesaje de Sfântul Ilie

La mulţi ani! Sfântul Ilie să te călăuzească mereu!

Felicitări cu ocazia acestei zile. Îţi urez să fii mereu sănătos, energic şi plin de bucurie. La mulţi ani!

Cu ocazia zilei de nume, îţi doresc un munte de sănătate, o mare de iubire şi un ocean de fericire!

Se sărbătoreşte cel mai mare făcător de minuni şi aducător de ploi în vreme de secetă. Îţi doresc să învingi orice furtună şi să ai un cer senin!

Cu ocazia sărbătorii Sfântului Ilie, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

Urări de Sf. Ilie

E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristețe, când tot ce a fost greu ți se pare ușor. Este ziua numelui tău! La mulți ani!

Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire și prosperitate. La mulți ani!

Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei și la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori.

La mulți ani, plini de fericire și de împliniri! Să te pupe norocul și să ai numai zâmbete și soare în calea ta!

Pentru că este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacții, multa sănătate și Dumnezeu să te călăuzească și să orânduiască totul cum este mai bine pentru tine!

Fie ca anii ce se scurg să treacă precum razele soarelui mângâie o floare ce stă să înflorească! La multi ani!

Mesaje amuzante de Sfântul Ilie

La mulți ani, Iliuță! Sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieții tale.

La mulți ani! Să ai parte de un ocean de sănătate, un munte de noroc şi un camion cu bani!

De ziua ce-ţi surâde-n prag şi-i porţi frumosul nume, eu îţi doresc tot ce-i mai drag şi mai frumos pe lume! La mulţi ani!

Fie ca această zi să-ți deschidă poarta unui viitor plin de succes, Dumnezeu să-ți dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, sănătate, împliniri și multă iubire! La mulți ani!

Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei și la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori.

Un zâmbet are puterea de a îndrepta și de a umple totul de lumină. Sper să ai parte de cât mai multe zâmbete în viață. La mulți ani!

Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se-mplinească!

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