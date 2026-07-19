De ce plouă des de Sfântul Ilie? Cum explică tradiția populară furtunile violente din iulie

Sfântul Ilie Tesviteanul se celebrează pe 20 iulie, fiind singurul proroc care are cruce roșie în calendarul ortodox. Potrivit creștinismului, este cunoscut drept făcător de minuni și aducător de ploi în perioadele de secetă. Află mai multe detalii!

Cine a fost Sfântul Ilie

Sfântul Ilie a venit pe lume cu peste 800 de ani î.Hr., în ținutul Tesbe din Galaad, într-o familie de preoți. Acesta s-a născut pe vremea împăratului Ahab al Israelului, în perioada în care iudeii se închinau idolilor și zeilor străini.

Se spune că, la nașterea sa, tatăl lui – Sovac, preot al Legii Vechi – a văzut niște oameni îmbrăcați în alb, care l-au învelit pe Ilie în scutece de foc și i-au dat numele pe care îl cunoaștem azi. Aceștia i-au mai dat să mănânce și o flacără, un simbol al râvnei pentru Dumnezeu care l-a mistuit întreaga viață. Numele său, „Eliyahu” în ebraică, înseamnă „Dumnezeul meu este Yahve”.

Potrivit scrierilor, a fost un gospodar cu o fire iute. Și-ar fi ucis părinții când au venit în vizită, apoi a mers la Dumnezeu, unde L-a implorat pentru iertare. Atunci a primit un car și un bici din foc cu care trebuia să ucidă demonii care îl stăpâneau.

În această perioadă, regele Ahab s-a căsătorit cu Isabela, o prințesă feniciană din Sidon care se închina zeului Baal. Pentru că era îndrăgostit la nebunie de frumusețea ei, regele și-a obligat poporul să se închine lui Baal. Acest lucru a atras mânia lui Dumnezeu, care l-a însărcinat pe Sfântul Ilie să îl mustre pe rege și să oprească jertfele aduse zeului Moloh – poporul își sacrifica copiii prin ardere acestui zeu.

Sfântul Ilie în tradiția populară

În tradiția populară, acesta mergea pe cer într-un car cu roți de flăcări, lovind diavolii cu biciul de foc și tunând. Este aducător de ploaie și poate provoca furtuni puternice.

Unele legende spun că Sfântul Ilie nu și-a încheiat misiunea pe pământ. Prorocul ar aștepta sfârșitul lumii în cer, până în momentul în care se va lupta cu căpetenia diavolilor.

Sfântul Ilie este descris ca fiind „mustrător al împăraților celor fărădelege și pedepsitor al prorocilor mincinoși, minunat făcător de minuni și râvnitor către Dumnezeu, cel căruia stihiile s-au supus și cerul i-a dat ascultare, cel mai mare între proroci”.

Cum a adus Sfântul Ilie seceta

După ce Dumnezeu i-a poruncit să-l confrunte pe regele Ahab, Ilie s-a întâlnit cu acesta și i-a zis:

„Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea Căruia slujesc eu; în acești ani nu va fi nici rouă, nici ploaie decât numai când voi zice eu!” (3 Rg 17;1).

Apoi prorocul s-a retras pe malul râului Cherit, iar în urma lui țara s-a scufundat în secetă și foamete. Este momentul în care s-a împlinit cuvântul lui Moise către iudei:

„Cerurile tale, care sunt deasupra capului tău, să se facă aramă și pământul de sub tine fier” (Deuteronomul, 28 – 23).

După trei ani și jumătate de secetă, poporul israelit a recunoscut că a greșit când s-a închinat lui Baal.

„Până când veți șchiopăta voi de amândouă gleznele voastre? Dacă Dumnezeu, Care v-a scos pe voi din pământul Egiptului, este Dumnezeu, apoi pentru ce nu mergeți în urma Lui? Iar dacă Baal este zeul vostru, apoi mergeți după el”, întreba Sfântul Ilie mulțimile adunate pe Muntele Carmelului.

Atunci au început să strige toți: „Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul cel adevărat”.

De ce plouă des de Sfântul Ilie?

În tradiția populară românească, prorocul este considerat protector împotriva secetei și a incendiilor. Ziua Sfântului Ilie este asociată mereu cu furtuni, tunete și fulgere. Bătrânii spun mereu că, atunci când urgia se dezlănțuie, Sfântul Ilie se luptă cu demonii în cer. Aceste informații se regăsesc și în relatarea biblică a înălțării lui Ilie la cer, în carul tras de cai de foc.

Ploaia de Sfântul Ilie are o semnificație specială: reprezintă prezența sfântului pe cer, care continuă lupta cu forțele răului. Tunetele sunt produse de carul său de foc, iar fulgerele sunt loviturile aplicate cu biciul său diavolilor.

În această zi, nu se muncește și nu se fac băi în râuri sau lacuri. Cei care nu respectă aceste obiceiuri ar fi pedepsiți de proroc, care aruncă cu fulgere și trăsnete pe pământ. Când plouă de Sfântul Ilie, este bine să se închidă toate ușile și ferestrele caselor pentru ca spiritele rele să nu intre.

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