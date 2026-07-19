După o perioadă în care s-a luptat cu dependențele, destinul artistului a luat o altă turnură: „Întâlnirea cu Hristos mi-a schimbat viața”

Răzvan ‘Krem’ Alexe trăiește, de 9 luni, cea mai frumoasă perioadă din viața lui. Matei, fiul sau și al Valentinei, îl ține ocupat tot timpul. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul recunoaște că de dormit nu prea mai doarme, dar simțul umorului nu și l-a pierdut. Despre Valentina, soția lui, ne spune că a fost dragoste la prima vedere și dezvăluie cel mai nebunesc gest pe care l-a făcut în numele iubirii. Recunoaște, cu umor, că are o relație specială cu mașina de spălat vase, rufe și cu multicooker-ul, dar că la capitolul răbdare nu excelează încă.

Krem dezvăluie ce lucruri s-au schimbat la el de când l-a descoperit pe Dumnezeu altfel decât o făcuse și ne spune părerea lui sinceră despre adolescenții din ziua de azi. Într-o lume actuală plină de tentații și de vicii, artistul ne spune că „nu vreau să fac pe lupul moralist”, dar avertizează că „problema apare atunci când hainele de firmă, banii sau succesul în sine devin idoli”.

Simpaticul artist ne povestește ce perioadă grea din viața lui l-a determinat să revina la actorie și recunoaște că, de la „Mă-ta are cratimă” până în ziua de azi, „întâlnirea cu Hristos mi-a schimbat perspectiva asupra vieții”.

CANCAN.RO: Matei are,deja, 9 luni. Cum a trecut timpul, taticule?

Krem: Așa este. Parcă alaltăieri îl țineam prima dată în brațe, la maternitate, când era ca un bibelou fragil și prețios. Timpul a trecut incredibil de repede. Mă bucur că avem tehnologia prin care putem păstra toate momentele astea, poze și filmari, pe care să le accesăm oricând si prin care putem urmari parcursul si evolutia lui. De când a apărut el, parcă timpul a început să se măsoare altfel. Ne bucurăm de fiecare etapă a progresului, de fiecare zâmbet, de fiecare lucru nou pe care îl descoperă.

Krem, un tătic fericit: „A început să descopere lumea”

CANCAN.RO: Care este activitatea voastră preferata, când doar tu ai grijă de Matei?

Krem: El e un băiețel foarte vesel și sociabil, îmi place mult să îl fac să râdă, ne prostim, ne jucăm, îi cânt, fac beatbox, orice activitate cu el e activitatea mea preferată. A început să descopere lumea și e foarte frumos să o redescoperim si noi prin ochii lui.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu lucru cu care a trebuit să vă obișnuiti tu și Valentina după ce s-a nascut fiul vostru?

Krem: Unul dintre cele mai grele a fost (încă este) lipsa somnului. Asta pentru că nicio noapte nu seamănă cu alta și abia când ne obișnuim cu un soi de ritm, imediat se schimbă și se impune altul. Dar, dincolo de asta, faptul că dintr-odată nu mai trăiești doar pentru tine. Tot programul, toate deciziile se schimbă, la fel și dinamica relației.

Credința în Dumnezeu: „Am renunțat la vicii de care nu reușeam să scap”

CANCAN.RO: Cum te-a schimbat cuvântul lui Dumnezeu, credința?

Krem: Fundamental. Nu doar că mi-a schimbat comportamentul, ci inima, locul din care pornesc toate motivațiile și dorințele noastre. Prin harul lui Dumnezeu am renunțat la vicii de care nu reușeam să scap, am început să văd oamenii diferit și am găsit un sens pe care nu îl aveam înainte. Pentru mine n-a fost doar o schimbare de convingeri spirituale sau religioase, ci începutul unei relații vii cu Isus Hristos, iar asta mi-a schimbat direcția vieții. Încă sunt un om care greșește și mai am multe de învățat, dar diferența este că acum știu încotro merg și în cine îmi pun încrederea. Fără Hristos, nu cred că aș fi omul care sunt astăzi.

CANCAN.RO: Ce îți reproșai înainte? Ce ai îmbunătățit în ultimii ani?

Krem: Nu știu dacă îmi reproșam neaparat ceva, din punct de vedere profesional cel puțin. Eram într-o perioadă bună și lucrurile mergeau. Dar schimbarea de care era nevoie nu ținea de carieră, ci de om, de stilul meu de viață, de caracter și de sistemul meu de valori. Faptul ca au disparut acele vicii si dependențe cred că reprezintă cel mai important aspect. Apoi, faptul că Dumnezeu lucrează activ în viața mea iar eu învăț să fiu ascultator de voia Lui, să-mi corectez defectele și să cresc în lucrurile care contează cu adevărat.

Krem trage un semnal de alarmă în legătură cu adolescenții din ziua de azi

CANCAN.RO: Ce valori au pierdut adolescenții, tinerii din ziua de azi?

Krem: Cred că răbdarea si disciplina. Mi se pare că ce contează cel mai mult pentru ei astăzi sunt validarea, câștigul imediat și succesul garantat, lucruri pe care urmăresc să le obțină indiferent de mijloace. Mai mult, sunt expuși mult prea devreme la conținut destinat adulților. Ajung rapid la informații despre sexualitate, violență, droguri și altele de genul, fără a avea mereu maturitatea necesară de a le filtra și discerne.

CANCAN.RO: Matei va crește. Care sunt primele 3 lucruri de la care ți-ai dori, ca părinte, să nu se abată?

Krem: În primul rând, să-L cunoască pe Dumnezeu și să aibă o relație personală cu El, dar nu pentru că îl oblig eu, ci pentru că descoperă singur cine este Hristos. Mi-as dori să fie un om curios, integru, generos și de cuvânt, care să respecte și să iubeasca oamenii. Sa fie același și când îl vede lumea și când nu îl vede nimeni. Îmi place mult și un verset din Proverbe care spune: „Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el.”

CANCAN.RO: Mereu ai avut un simț au umorului foarte bine dezvoltat. Te ajută acest lucru în ce faci acum?

Krem: În ce fac acum, adică în noul meu rol de tată, cu siguranță mă ajută. Matei deja pare să aprecieze glumele mele… sper să rămână de aceeași părere și peste câțiva ani (râde, n.red.)

M-am bucurat foarte mult când am aflat că vom avea un băiețel și mi-a venit imediat în minte o imagine pe care o aveam încă din copilărie. Relația dintre personajul lui Jim Carrey și fiul lui din filmul „Liar Liar”. Îmi plăcea felul în care se jucau cand erau împreună, cum râdeau și cât de apropiată era relația lor. Mereu mi-am dorit să trăiesc și eu ceva asemănător, dacă voi avea un băiat. Bine, fără partea în care tatăl își minte copilul (râde, n.red.).

Cred că umorul creează o legătură extraordinară între oameni și sper că, peste ani, Matei să știe că poate râde cu tatăl lui la fel de ușor cum poate vorbi cu el despre lucrurile serioase.

CANCAN.RO: Spune-mi totul despre CrossOne Radio.

Krem: CrossOne este un radio creștin care vorbeste despre Dumnezeu într-un mod firesc, actual și apropiat de oameni. E unul dintre proiectele media creștine pe care le urmăresc cu drag și cu care am avut bucuria să colaborez, iar drumurile noastre se vor mai întâlni și în viitorul apropiat.

Krem recunoaște: „Nu vreau să fac pe lupul moralist”

CANCAN.RO: Tu ai crescut într-un fel, într-o perioadă mai liniștită, fără atâtea tentații și pericole. Cum reușești să convingi, azi, niște tineri că lumea e și altceva decât haine de firmă, alcool și alte rele?

Krem: Nu vreau să fac pe lupul moralist și nici să vorbesc din postura unuia care le știe pe toate. Și eu am avut experiențele mele, n-am fost ferit de tentații, din contră, pe unele le-am îmbrățișat. Ii mulțumesc lui Dumnezeu că m-a păzit să nu ajung sa am probleme mai mari din cauza asta.

Eu nu cred că îi poți convinge neaparat pe tineri prin discursuri sau teorii. Cred că îi poti ajuta prin exemplu. Dacă văd în fața lor un om care are pace, care este împlinit și care nu este robul lucrurilor după care aleargă toată lumea, încep singuri să-și pună întrebări. Apostolul Pavel spune, in prima sa epistola catre corinteni: “Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine”.

In fond, problema nu sunt hainele de firmă, banii sau succesul în sine. Problema apare atunci când ele devin idoli și ajung să ne definească identitatea. Unele experiențe sunt specifice vârstei și fiecare generație are provocările ei. Dar privind în urmă, nimic din ce am trăit nu se compară cu pacea și bucuria pe care le-am găsit într-o relație vie cu Isus Hristos.

CANCAN.RO: Ce ai simțit prima dată atunci când ai văzut-o pe viitoarea ta soție, Valentina?

Krem: Am simțit că va fi sotia mea, a fost dragoste la prima (mea) vedere (râde, n.red.).

CANCAN.RO: În relație, care din voi este vulcanicul și care este cel calm?

Krem: Amândoi putem fi la fel de calmi și la fel de vulcanici. Important e ca măcar unul dintre noi să rămână calm (râde, n.red.).

CANCAN.RO: Care este cel mai nebunesc, neconvențional lucru pe care l-ai facut pentru iubire?

Krem: Nu cred că am făcut lucruri spectaculoase, de film. Dar îmi plac surprizele. Acum câțiva ani, Valentina avea un spectacol în Alba Iulia iar eu eram în București. Fără să știe nimic, am apărut în spatele ei chiar când era la machiaj, înainte de spectacol. Reacția ei a fost superbă, a făcut ca tot drumul să merite.

Krem este un soț responsabil: „Cei mai buni prieteni sunt mașinile de spălat vase, rufe și multicookerul”

CANCAN.RO: Cum e soțul Razvan? Speli, gătești, dai cu aspiratorul?

Krem: Da, da și da. Cei mai buni prieteni sunt mașinile de spălat vase, rufe și multicookerul. Mă ocup de lucruri obișnuite, treburi casnice și nu numai. Îmi place să cred că soțul Răzvan e prezent și atent, deși nu tot timpul excelează la anumite capitole, gen răbdare. Sunt într-o continuă dezvoltare, partea bună e că îmi place mult acest rol și lucrez la perfecționare și îmbunătățire. Învat cum să pun binele familiei înaintea confortului personal iar asta ma împlinește.

CANCAN.RO: Dar de gătit? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

Krem: Am început de curând să gătesc, dar nu fac nebunii culinare. Sunt mai mult pe clasic: ciorbe, sarmale, ardei umpluți, pui și legume la cuptor…tradiționale românești.

CANCAN.RO: De la “Mă-ta are cratimă” până azi, ce s-a schimbat, fundamental, la Răzvan?

Krem: S-au schimbat destul de multe în 13 ani. E firesc. Am crescut, am trecut prin experiențe frumoase și mai puțin frumoase, m-am căsătorit, am devenit tată și toate lucrurile astea te schimbă inevitabil. As zice că schimbarea fundamentală nu ține de profesie, ci de omul din spatele ei. Inainte eram foarte preocupat de traseul profesional, de proiecte, de oportunitati. Acum, imi doresc ca identitatea mea sa fie construită pe relatia cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Hristos mi-a schimbat perspectiva asupra vieții. Nu înseamnă că am devenit perfect, dimpotrivă, dar mi s-au schimbat prioritățile, valorile și direcția.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai mers mai departe?

Krem: Au fost mai multe perioade grele, nu neapărat un singur moment. Au existat ani în care nu aveam de lucru, în care proiectele se împuținau și începeam să mă întreb dacă mai sunt pe drumul potrivit. Când profesia ta e și pasiunea ta, astfel de perioade te afectează nu doar financiar, ci și emoțional. A fost un an în care am ales să mă opresc și să reconfigurez putin traseul. M-am întors la teatru, mi-am dat disertația la facultate, am participat la proiecte și castinguri și am început practic de la zero în anumite privințe.

CANCAN.RO: Înainte să fii omul care ești azi, a existat vreun moment când celebritatea te-a ‘orbit’?

Krem: Da, cu siguranță. După participarea la „Românii au talent” și succesul piesei „Ma-ta are cratimă”, începusem să confund încrederea în mine cu orgoliul. Nu cred că devenisem un om rău, dar succesul poate să-ți dea impresia că ești mai important decât ești în realitate. Primeam multe aprecieri dar și foarte mult hate. Ambele îmi hrăneau ego-ul, laudele mă făceau să mă simt invincibil iar criticile mă ambiționau să demonstrez și mai mult.

CANCAN.RO: Care simți că a fost cel mai important moment în cariera ta? Dar cel care te-a pus cel mai mult pe gânduri?

Krem: Profesional, participarea la „Românii au talent” și angajarea la Teatrul de Comedie au fost două momente definitorii. Mi-au deschis uși și m-au ajutat să cresc enorm. Dar momentul care m-a pus cel mai mult pe gânduri a fost acel an de pauză despre care vorbeam. Atunci mi-am pus întrebări serioase despre ce vreau să fac mai departe și mai ales, de ce fac ceea ce fac.

Dacă mă întrebi însă care a fost cel mai important moment din viața mea, răspunsul este întoarcerea mea la Hristos. Pentru că asta mi-a schimbat inclusiv felul în care privesc cariera. Iubesc scena la fel de mult, doar că nu mai îmi pun identitatea în ea.

Krem își liniștește fanii: „Nu am pus microfonul în cui”

CANCAN.RO: Tu ai ales muzica sau ea pe tine?

Krem: Muzica se descurca și cu și fără mine. Eu am ales-o ca pe un mod de exprimare, din pasiune, din dorința de a fi creativ și de a urca pe scenă. Hip Hop-ul și rapul au reprezentat limbajul prin care am simțit că pot spune cel mai bine povești, trairi, experiente…Au fost 20 de ani foarte frumoși și mă bucur că muzica a făcut și continuă să facă parte din viața mea. Nu am pus microfonul în cui, mai scriu din când în când, se conturează și idei de piese, dar nu vreau să grăbesc procesul.

CANCAN.RO: Inițial a existat vreo profesie pe care să-ți dorești s-o faci?

Krem: Nu chiar. Mi-am dorit să fiu actor de pe la 10 ani și, în paralel, muzica a început să ocupe din ce în ce mai mult loc în viața mea. Cumva, scena a fost mereu prezentă în visurile mele, fie că era vorba despre teatru, fie despre concerte.

O altă abordare: „Liniștea si succesul real au venit odată cu pocăința”

CANCAN.RO: Ai cunoscut succesul, iar acum cunoști linistea și modestia. Cum a fost tranziția?

Krem: Depinde cum ne raportam la ce înseamnă succes. Astăzi mă pot bucura la fel de mult de succesul unui proiect sau al unui spectacol de teatru de exemplu, pentru ca știu ca fac parte dintr-o echipă deosebit de talentată, alături de care am muncit pentru un rezultat frumos. Și mă bucur când ajung la public emoțiile și mesajele pe care le transmitem. Dacă ma gândesc la acel tip de succes individual, de când eram „pe val”, tranzitia către ceva mai liniștitor a fost cu suișuri și coborâșuri, în sensul în care au existat frustrări că nu mai am aceeași popularitate, tendințele se schimbă și apar mereu nume noi și de impact.

Liniștea si succesul real au venit odată cu pocăința și viata de credință. Uneori e dificil sa le împletesc pt ca validarea, aplauzele și succesele fac parte din viata unui artist, din traseul lui. Pentru un artist nu e întotdeauna ușor să împace nevoia firească de apreciere cu smerenia. Acum încerc sa le găsesc un echilibru, sa nu fie ceva spre care tind in primul rand, ci sa devina o consecință naturala dar care sa nu umbreasca sau sa înlocuiască poruncile și adevărurile lui Hristos.

CANCAN.RO: Spune-mi totul despre proiectele tale, tot ce vrei să știe lumea.

Krem: Din toamnă ne revedem într-o nouă stagiune la Teatrul de Comedie. Este al zecelea an în care joc aici, lucru pentru care mă bucur nespus și sunt recunoscător Domnului. În rest, mai sunt câteva proiecte care prind contur, printre ele și o colaborare cu CrossOne Radio, despre care voi detalia la momentul potrivit. Până atunci, ne vedem la teatru. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

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