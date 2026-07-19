Ex-concurentul de la Insula Iubirii, chemat în instanță de fosta soție! După cinci ani de liniște, scandalul a izbucnit

Un fost concurent de la Insula Iubirii a ajuns într-o situație neașteptată după ce mama copilului său l-a acționat în instanță! Este vorba despre George Vornicu, actualul partener al Ionelei Coșa. Înainte de a o cunoaște pe Ionela, bărbatul a avut o cănsicie din care a rezultat și un copil. Mariajul său s-a încheiat în urmă cu cinci ani, încă de pe atunci regulile au fost stabilite, dar acum mama copilului a decis să deschidă un proces legat de programul minorului. CANCAN.RO are toate detaliile!

George Vornicu a devenit cunoscut de o țară întreagă după ce a participat la emisiunea Insula Iubirii în sezonul 9 alături de actuala lui iubită, devenită ulterior logodnică, Ionela Coșa.

La vremea respectivă, acesta a făcut cunoscut publicului că are o fetiță din fosta căsnicie, și chiar dezvăluia că cea mică stă o săptămână cu el, o săptămână cu mama ei. Doar că, între timp, femeia a decis să ceară schimbarea programului micuței în instanță!

George Vornicu, acționat de fosta soție în instanță

Cu toate că timp de cinci ani, George Vornicu și fosta soție s-au înțeles în privința programului fiicei lor (cel puțin așa părea), se pare că femeia a decis să îl acționeze pe afacerist în instanță. Se pare că aceasta ar fi dorit ca ea să fie cea care petrece cel mai mult timp cu fiica lor. În plus, George ar fi avut un avantaj în proces, căci ar fi avut voie să ia contact cu micuța cât aceasta se afla la mama ei, însă invers nu ar fi fost cazul.

După un proces care a durat aproximativ nouă luni, judecatătorii au stabilit un nou program de vizită.

„Admite, în parte, acţiunea civilă înregistrată având ca obiect program de legături personale formulată de …., în contradictoriu cu Vornicu Cristian George. Admite, în parte, cererea reconvenţională formulată de pârâtul reclamant Vornicu Cristian George în contradictoriu cu reclamanta pârâtă …… Stabileşte următorul program de legături personale între minorul …… şi tatăl său, după cum urmează: – în prima săptămână plină din lună, de luni, după finalizarea programului şcolar al minorei, până duminică la ora 19:00; – în a treia săptămână din lună de vineri, după terminarea programului şcolar, când tatăl o va prelua de la unitatea de învăţământ până luni dimineaţa, respectiv până la începerea programului de grădiniţă a minorei, când tatăl va asigura deplasarea minorei la unitatea de învăţământ; – pe perioada sărbătorilor de iarnă, alternativ- în anii pari o săptămână care să includă sărbătoarea Crăciunului; • în anii impari o săptămână care să includă Anul Nou; – în anii impari o săptămână care să includă sărbătoarea Paştelui; – pe perioada verii două săptămâni în luna iulie şi două în luna august, iar în caz de neînţelegere între părinţi programul se va desfăşura în primele două săptămâni pline din lunile iulie şi august”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Fostul concurent de la Insula Iubirii nu și-a pierdut drepturile, dimpotrivă

În urma deciziei instanței, George își va putea petrece timp cu fiica lui în prima și a treia săptămână din fiecare lună, dar și un weekend prelungit, dar și jumătate dintre vacanțe și sărbători, ceea ce semnifică faptul că instanța a decis să împartă la jumătate timpul petrecut cu minorul.

De asemenea, George va avea în continuare dreptul de a-și contacta fiica prin apel video în săptămânile cât nu se află la el.

„O dată la trei zile, seara, în funcţie de programul copilului, iar în caz de neînţelegere între părinţi, între orele 19-20, cel puţin 20 de minute, ţinând însă cont si de dorinţa copilului, prin apel video prin intermediul aplicaţiei WhatsApp sau altor mijloace de comunicare, în săptămânile în care tatăl nu are program cu minora. Dispune ca fiecare parte să îşi suporte cheltuielile de judecată”, au decis judecătorii.

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