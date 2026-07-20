„Dorel” din Las Fierbinți schimbă garderoba după ce și-a mărit bicepsul la sală. Soția abia ține pasul cu el!

Mihai Rait, (46 de ani) și soția sa (secret 😀) au fost observați de CANCAN.RO la o sesiune de shopping intens în Băneasa Shopping City. Mihai arată pe zi ce trece tot mai atletic, zici că se pregătește de următoarea ediție Survivor. Cine știe, poate chiar am nimerit-o?! Avem imagini cu un cuplu care dincolo de aparențe cam rupe gura târgului. Dorel nu e de colea, are nevastă de nota zece.

Actorul Mihai Rait, bunul prieten al lui Bobiță din Las Fierbinți, atât on-screen, cât și off-screen, nu seamănă deloc cu personalul său, Dorel. E un tip atletic, dezghețat, care a cucerit cu șarmul său personal o doamnă frumoasă și inteligentă, care îl însoțește la cumpărături. Fiind actor, Mihai Rait este la fel de preocupat de garderobă ca soția lui, deci e potriveală mare.

„Dorel” din Las Fierbinți schimbă garderoba după ce s-a apucat serios de sală

Îmbrăcat cu un tricou cu imprimeu și pantaloni scurți, Mihai nu se asortează cu soția sa, care a făcut un mic efort și și-a pus o rochie, că doar vine în capitala mallurilor din București, Băneasa. Dar are un fresh fade regulamentar, aici n-a coborât deloc ștacheta. Mișcările lui însă, aici strălucește Mihai Rait. Spre deosebire de Dorel cu care suntem obișnuiți, Mihai Rait are alura și ritmul corpului unui sportiv specializat pe inele sau cal cu mânere. Ori a ieșit direct de la sală, ceea ce e puțin probabil după cât de fresh e tunsoarea, ori a făcut niște antrenamente cât se poate de heavy înainte de sezon.

Dacă e să ne uităm la Instagramul său, unde are peste 140k de followeri, Mihai Rait și-a bifat deja o vacanță într-o zonă mediteraneeană, într-un resort tip all-inclusive, unde soții Rait s-au dus cu puștiul, băiatul lor, Alexandru, de vreo opt anișori. O soluție îndrăgită de cuplurile tinere cu copii, pentru că mai toate resorturile sunt dotate cu animatori și activități pentru cei mici, ca să-i țină ocupați cât timp mami și tati își fac siesta 😉 sau merg la o sesiune de spa. Sau și una și alta.

Între Mihai Rait și soția sa Ana Maria există o diferență de 14 ani, însă nu se vede absolut deloc. Mihai Rait e genul de bărbat care înaintează frumos în vârstă, precum George Clooney. Să-i urăm să înainteze la fel de frumos și financiar!

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