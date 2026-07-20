Reuniunea dintre prințul Harry, Meghan Markle și regele Charles nu a fost atât de cordială pe cât părea. Ce susține un comentator regal

Întâlnirea dintre prințul Harry, Meghan Markle și regele Charles, desfășurată recent la reședința Highgrove House, a fost prezentată drept un posibil pas spre reconcilierea familiei regale. Totuși, un comentator regal susține că atmosfera nu ar fi fost atât de caldă pe cât s-a speculat inițial.

Reuniunea dintre prințul Harry, Meghan Markle și regele Charles

Potrivit Page Six, comentatorul regal Christopher Andersen consideră că, în special din perspectiva lui Meghan Markle, reuniunea „nu a fost chiar atât de caldă și cordială”, în ciuda faptului că a reprezentat primul contact direct al cuplului cu regele Charles după mai mulți ani.

Andersen susține că Meghan ar avea în continuare motive de nemulțumire, în special în legătură cu nivelul de securitate acordat familiei în timpul vizitelor în Marea Britanie și cu faptul că Harry și Meghan nu ar fi fost cazați într-o reședință regală pe durata călătoriei.

„Ai impresia că, din perspectiva lui Meghan, reuniunea cu regele Charles și regina Camilla nu a fost chiar atât de caldă și cordială”, a spus el.

Continuă tensiunile în familia regală?

Potrivit lui Christopher Andersen, relația dintre ducii de Sussex și familia regală rămâne afectată de conflictele din ultimii ani, inclusiv de disputele privind protecția oferită de autoritățile britanice și de declarațiile făcute public de Harry și Meghan după retragerea lor din rolurile de membri activi ai Casei Regale.

Cu toate acestea, comentatorul apreciază că simplul fapt că întâlnirea a avut loc reprezintă un semnal pozitiv și ar putea deschide calea unor discuții mai ample în viitor.

Pe de altă parte, o sursă din cadrul Palatului Buckingham, citată de Page Six, a pus sub semnul întrebării afirmațiile lui Andersen, subliniind că întâlnirea a fost una strict privată și întrebând retoric cum ar putea cineva din exterior să cunoască atmosfera sau conținutul discuțiilor purtate între membrii familiei.

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