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Explozie pe Marea Neagră! Navă încărcată cu gaz, în flăcări lângă Sulina

De: Anca Chihaie 21/07/2026 | 10:21
Explozie pe Marea Neagră! Navă încărcată cu gaz, în flăcări lângă Sulina
Marea Neagră
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Momente de maximă tensiune pe Marea Neagră, în apropierea litoralului românesc, după ce o navă comercială care transporta gaz petrolier lichefiat (LPG) a fost grav avariată în urma unei explozii, iar incendiul izbucnit la bord a declanșat o amplă intervenție a autorităților. Incidentul s-a produs în larg, la zeci de kilometri de zona Sulina – Sfântu Gheorghe, iar echipajul a fost nevoit să se refugieze în partea din față a navei, fără posibilitatea de a folosi mijloacele proprii de evacuare.

Nava, aflată sub pavilion Liberia, naviga dinspre Egipt către portul Reni din Ucraina și transporta peste 3.700 de tone de propan. La bord se aflau 17 membri ai echipajului, care au rămas blocați după explozie și incendiul ce s-a extins la suprastructura petrolierului.

Navă încărcată cu gaz, în flăcări lângă Sulina

Autoritățile române au declanșat imediat o operațiune de salvare pe mare, după ce au fost alertate cu privire la situația critică. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, intervenția cu elicopterul nu a fost posibilă, astfel că misiunea de evacuare s-a desfășurat exclusiv cu ajutorul navelor specializate trimise în zonă.

Echipajele de salvare au reușit să ajungă lângă petrolier și au lansat plute de salvare pentru evacuarea marinarilor. Toate cele 17 persoane au fost recuperate în siguranță și transportate către Portul Sulina, unde au fost preluate de echipaje medicale.

Deși întreaga echipă a fost salvată, trei membri ai echipajului au suferit răni în urma exploziei și incendiului. Două persoane au prezentat arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului, iar o a treia victimă avea mai multe plăgi și o hemoragie, fiind transportată de urgență la spital pentru tratament.

Pentru a reduce timpul de intervenție, echipele medicale au organizat un transfer rapid între ambarcațiunile de salvare și resursele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, astfel încât răniții să ajungă cât mai repede la Unitatea de Primiri Urgențe.

Incendiul continuă să ardă

La ore bune după producerea exploziei, focul de la bordul petrolierului nu era încă lichidat. Flăcările continuau să afecteze suprastructura navei, iar autoritățile au decis ancorarea acesteia și monitorizarea permanentă a situației.

Din motive de siguranță, toate navele aflate în apropiere au fost avertizate să evite zona incidentului și să păstreze o distanță considerabilă față de petrolierul avariat. Măsura a fost luată atât din cauza riscului unei noi explozii, cât și pentru protejarea traficului maritim.

În același timp, specialiștii urmăresc cu atenție evoluția incendiului și posibilitatea apariției unui incident de mediu, având în vedere cantitatea mare de combustibil și încărcătura de gaz aflată la bord. Fumul dens degajat de incendiu a fost vizibil în zonă, iar autoritățile analizează și eventualele efecte asupra mediului marin.

Cauza exploziei este investigată

Ancheta privind circumstanțele producerii exploziei este în desfășurare. Deocamdată nu există o concluzie oficială referitoare la cauza incidentului.

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora una dintre ipotezele luate în calcul ar fi detonarea unei mine marine rămase în Marea Neagră în contextul conflictului din Ucraina. Totuși, această variantă nu a fost confirmată oficial și este tratată, pentru moment, doar ca o posibilă pistă de lucru. Specialiștii urmează să stabilească dacă explozia a fost provocată de un factor extern sau dacă a avut la bază o defecțiune tehnică produsă la bordul navei.

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