Mărturisirile făcute de Alexandra, fata de 17 ani care a rămas prinsă sub dărâmăturile exploziei din Rahova: „Dacă nu era ea, eu nu mai trăiam” 

Explozia din Rahova a distrus liniștea a numeroase familii. Iar printre cei care încă suferă și suportă consecințele se număra Alexandra Neagu și familia ei. Tânăra, în vârstă de 17 ani, a rămas prinsă sub dărâmături. A fost salvată, însă viața ei s-a schimbat radical. Acum, Alexandra a vorbit despre calvarul prin care a trecut și a avut un mesaj dur pentru cei vinovați.

Printre peroanele rănite în urma exploziei din Rahova s-a numărat și Alexandra Neagu, o adolescentă de numai 17 ani. Tânăra dormea în camera ei când s-a întâmplat totul. În urma deflagrației, Alexandra a căzut de la etajul 7 până la etajul 5 și a rămas prinsă sub dărâmături.

În urma celor întâmplate, fata a suferit o fractură de coloană și a fost transportată de urgență la spital. A fost operată la Spitalul Grigore Alexandrescu, iar acum se află în perioada grea a recuperării.

Calvarul trăit de Alexandra

Acum, Alexandra a vorbit despre calvarul prin care a trecut în momentul exploziei. Tânăra spune că într-o secundă viața i s-a schimbat radical. În urma exploziei a rămas blocată și spune că dacă mama ei nu exista, acum ea nu mai era în viață. De asemenea, adolescenta îi este cât se poate de recunoscătoare și polițistului ce a scos-o de sub dărâmături.

„Tot ce am făcut a fost să mă bag la somn și ce a urmat a fost un coșmar care încă nu s-a terminat. Puteam să mor, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut în viață. Dar nu numai lui Dumnezeu îi mulțumesc, de asemenea și mamei mele. Dacă nu era ea, eu nu mai trăiam. Tot ce-mi amintesc este mama care mă striga și le arăta pompierilor care nu voiau să o asculte unde sunt. Am văzut-o și am auzit-o și am ridicat și eu mâna și am strigat cât de tare am reușit înapoi. După îmi amintesc că am văzut în blocul alăturat un bărbat și o femeie care aveau geamul spart și se uitau la mine din apartamentul lor. Îmi amintesc vag discuția cu pompierul care m-a salvat și căruia îi sunt profund recunoscătoare. Știu că i-am zis că nu-mi simt picioarele”, a declarat Alexandra.

Alexandra, mesaj dur pentru cei vinovați

De asemenea, Alexandra a transmis și un mesaj dur pentru toți cei care se fac vinovați de explozie. Mai mult, tânără spune că tot ce își dorește acum este să se recupereze și să se poată întoarce la viața ei.

„Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva din cauza unor oameni incapabili și iresponsabili. Pe cei vinovați i-aș pune doar o săptămână în locul meu ca să simtă pe pielea lor cum este să fii mobilizat din două în două ore, de pe o parte pe alta, de către alte persoane. Să fii transferat cu cearceaful de pe un pat pe un fotoliu mobil pentru a merge la proceduri și invers, să fie sondați din șase în șase ore pentru a li se goli vezica urinară, să i e facă clismă în fiecare seară pentru a putea avea defecație… Să fie spălați pe cap și pe corp de către părinți sau de către alte persoane, să suporte tratamentul administrat, analizele care se recoltează în mod frecvent, nemaivorbind de procedurile zilnice care sunt epuizante și să trăiască cu incertitudinea că viața lor nu va mai putea fi niciodată la fel. Eu și familia mea suntem într-o situație pe care nu ne-am ales-o și n-am greșit cu nimic să fim în ea. Doar am plătit taxe și am cotizat pentru un stat care doar se împiedică în birocrație și caută vinovați în loc să găsească și să ofere soluții. Asta este o mică imagine din tabloul în care trăiesc de o lună de zile încoace. Tot ceea ce vreau este să-mi reiau viața de dinainte, să pot dansa din nou și să fiu 100% independentă și în siguranță în căminul pe care îl aveam cu familia mea și ca părinții mei să aibă viețile lor normale cu job și tot ce înseamnă și surorile mele să poată să-și reia viața normală de copii”, a mai spus Alexandra.

