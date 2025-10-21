Ea este Alexandra, tânăra de 17 ani care luptă să trăiască după explozia din Rahova. A fost rănită grav, iar familia cere ajutor

Explozia ce s-a petrecut în data de 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova a creat dezastru. În urma acesteia, trei persoane și-au pierdut viața, iar multe altele au fost rănite. Alexandra, o adolescentă de numai 17 ani, se numără printre cei afectați grav în urma exploziei. Tânăra a ajuns în stare gravă la spital, a fost operată, iar acum familia cere ajutorul oamenilor. Pentru Alexandra urmează o perioadă extrem de grea.

Explozia extrem de puternică a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București (Vezi mai multe detalii AICI). Două etaje ale clădirii au fost efectiv distruse, iar ferestrele din apropiere, precum și geamurile unor clase de curs ale unui liceu din apropiere au fost spulberate din cauza deflagrației violente. Trei persoane și-au pierdut viața, printre care și o femeie însărcinată, iar alte au fost rănite.

„Să deschidă ochii, Doamne… atât vreau”

Printre peroanele rănite în urma exploziei se numără și Alexandra Neagu, o adolescentă de numai 17 ani. Tânăra dormea în camera ei când s-a întâmplat totul. În urma deflagrației, Alexandra a căzut de la etajul 7 până la etajul 5.

Aceasta a suferit o fractură de coloană și a fost transportată de urgență la spital. Fata a fost operată la Spitalul Grigore Alexandrescu, iar acum se află la Terapie Intensivă. Familia tinerei este distrusă de durere, iar tot ce mama ei își dorește este ca ea să deschidă ochii și să fie la fel ca înainte.

Deși Alexandra a fost operată, greul pentru ea abia de acum începe. Urmează o perioadă dificilă de recuperare și tratamente. Pentru toate este nevoie de mulți bani, așa că familia tinerei a lansat un apel disperat în mediul online.

„AJUTAȚI-O PE ALEXANDRA NEAGU. O adolescentă de 17 ani luptă acum pentru viață. Dimineața exploziei din Rahova a sfâșiat liniștea cartierului. Alexandra dormea în camera ei. Într-o clipă, totul s-a prăbușit pereții, podeaua, siguranța unei vieți normale. A căzut de la etajul 7 până la etajul 5. A fost operată de urgență și se află în stare critică la Terapie Intensivă. Mama ei, Marilena, trăiește fiecare minut între speranță și groază. O privește neputincioasă, rugându-se doar să-i mai audă vocea. «Să deschidă ochii, Doamne… atât vreau.» Alexandra are 17 ani, vise neterminate, o viață abia începută. Dar acum fiecare respirație e o luptă. Urmează luni grele de tratamente, intervenții, recuperare. Costuri uriașe. Durere fără margini. Haideți să fim scutul ei acum. Să fim vocea, sprijinul și mâna care o ține pe linia vieții. Oricât de puțin, contează. Fiecare gest e o speranță. Titular cont: Marilena Neagu Cont RON: RO48INGB0000999909044521”, este mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap | EXCLUSIV

Declarațiile tulburătoare ale unei locatare din Rahova! Ce se anunțase că se va întâmpla cu 4 zile înainte de explozie