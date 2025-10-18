Miracol după explozia din Rahova! Persoana care făcea cu mâna de sub dărâmături a fost salvată

Explozia ce s-a petrecut ieri dimineață, 17 octombrie, a creat dezastru. Numeroase locuințe au fost distruse, trei persoane și-au pierdut viața și multe altele au fost rănite. După producerea deflagrației, echipele de salvare s-au deplasat la fața locului. În mediul online a devenit viral un clip în care un supraviețuitor face cu mâna de sub dărâmături. Cine era acesta și ce s-a întâmplat cu el?

Explozia extrem de puternică a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București (Vezi mai multe detalii AICI). Două etaje ale clădirii au fost efectiv distruse, iar ferestrele din apropiere, precum și geamurile unor clase de curs ale unui liceu din apropiere (Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu”) au fost spulberate din cauza deflagrației violente. Trei persoane și-au pierdut viața, printre care și o femeie însărcinată, iar alte au fost rănite.

Persoana care făcea cu mâna de sub dărâmături a fost salvată

În urma exploziei, echipele de salvare s-au deplasat la fața locului și au început să caute supraviețuitori printre dărâmături. Într-un clip ce a devenit viral se poate observa cum o mână se ridică dintre ruine și cere ajutor. După ce a semnalat faptul că este în viață, persoana în cauză a primit ajutor.

După ce mâna i-a fost observată printre dărâmături, echipajele de intervenție au reușit să o salveze. Supraviețuitorul a fost transportată la spital, aflându-se în stare stabilă. Acesta a refuzat internarea.

Ei bine, persoana care a făcut cu mâna de sub dărâmături este o tânără în vârstă de 28 de ani, care căzuse de la un etaj superior în urma deflagrației. Femeia a rămas prinsă printre ruine, dar a supraviețuit.

Blocul o să fie demolat

Explozia ce a avut loc ieri în cartierul Rahova a distrus serios blocul. Câteva etaje au fost spulberate, însă nici restul construcției nu arată foarte bine. Astfel, întreaga clădire, cel mai probabil, urmează să fie demolată, pentru că în acest moment reprezintă un pericol. Ilie Bolojan a făcut anunțul.

„Din păcate, am avut în această dimineață și îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedați, pentru cei răniți, pentru toți locuitorii acelui bloc, pentru că le-a fost, practic, dată peste cap viața de această explozie. Înțeleg că sunt trei decedați și sunt încă doi într-o stare destul de gravă. Iar doi, din păcate, sunt cu arsuri destul de serioase și mi-a comunicat ministrul Sănătății că s-a convenit să fie transferați în străinătate. Celelalte cazuri sunt într-o stare stabilă, dar, din păcate, această tragedie a generat acest număr de victime și afectarea structurii de rezistență a blocului. Din primele estimări ale Inspectoratului de Stat în Construcții, foarte probabil, acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat”, a declarat Ilie Bolojan, la Radio România Actualități.

