Ce s-a întâmplat cu tatăl lui Costel Gâlcă, după explozia din Rahova. Bărbatul locuiește lângă locul tragediei

După explozia devastatoare care a avut loc în blocul de locuințe din Rahova, Costel Câlcă, antrenorul echipei de fotbal Rapid, a trecut printr-o sperietură soră cu moartea. Tatăl său locuiește la doi pași de locul tragediei. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu părintele antrenorului?

În urmă cu o zi, un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova a fost zguduit de o explozie puternică. Din primele informații, anchetatorii cred că deflagrația a fost provocată din cauza unor scurgeri de gaze – problemă cu care locatarii se confruntau de două zile.

Nenorocirea a curmat viața a 3 persoane, printre care și o tânără gravidă în 6 luni, iar alte 20 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Suflul a fost atât de mare încât o parte din clădirea liceului ”Dimitrie Bolintineanu” – aflat în apropiere – a fost distrusă.

Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește în blocul în care a avut loc explozia din Rahova

În tot acest timp, Costel Gâlcă, antrenorul de echipei de fotbal Rapid București, își făcea cele mai negre scenarii. Tatăl său locuiește în blocul în care a avut loc explozie, într-o scară vecină, fiind administrator. După ce cazul a fost mediatizat, antrenorul și-a sunat imediat părintele. Din fericire pentru el, bărbatul i-a răspuns imediat la apel și l-a asigurat că este în afara oricărui pericol.

”Tatăl lui e în regulă, nu a pățit nimic. Costel l-a sunat imediat ce a aflat de explozia din bloc. Din fericire pentru ei, tatăl lui a răspuns și l-a asigurat că e sănătos. Dar până atunci și-a făcut probleme, pentru că recunoscuse blocul și îi era teamă de ceva rău”, au spus apropiații antrenorului – pentru golazo.ro.

În timp ce autoritățile încearcă să facă lumină în acest caz și să găsească vinovații responsabili pentru tragedia din Rahova, blocul de 8 etaje avariat a fost complet evacuat. Șeful departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a transmis public faptul că blocul este în pericol de prăbușire. Aproximativ 500 de familii ar putea rămâne fără un acoperiș deasupra capului.

„Primul verdict este că blocul este cu risc de colaps. El este evacuat complet”, a spus Raed Arafat într-o declarație de la locul exploziei.

Răsturnare de situație! Cine ar fi umblat la robinetul de gaz al blocului din Rahova. Acuzații grave: „Zice să-mi plătiți 1.500 lei”

Nicușor Dan, prima reacție după explozia din Rahova: „Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025…”