Nicușor Dan, prima reacție după explozia din Rahova: „Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025…”

De: Alina Drăgan 17/10/2025 | 21:08
Nicușor Dan, prima reacție după explozia din Rahova: „Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025...”
Nicușor Dan, prima reacție după explozia din Rahova /Foto: Facebook, captură video

O nouă tragedie a lovit în această dimineață, 17 octombrie, Capitala. O explozie de proporții a zguduit liniștea cartierului Rahova. Au fost înregistrate pagube considerabile, trei oameni și-au pierdut viața, iar alți 17 au fost răniți. În urma celor întâmplate, Nicușor Dan, președintele României, cere grăbirea anchetei și pedepsirea vinovaților.

Explozia extrem de puternică a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București (Vezi mai multe detalii AICI). Două etaje ale clădirii au fost efectiv distruse, iar ferestrele din apropiere, precum și geamurile unor clase de curs ale unui liceu din apropiere (Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu”) au fost spulberate din cauza deflagrației violente.

Acum, o anchetă amplă este în desfășurare și se caută vinovații. În urma celor întâmplate, președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție. Acesta s-a referit la explozia produsă ca la o „tragedie cutremurătoare” care nu trebuia să se întâmple. De asemenea, a transmis condoleanțe familiilor îndoliate.

Nicușor Dan a mai punctat că „este revoltător și inadmisibil” ca siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile. În acest context, președintele a cerut urgentarea anchetei și pedepsirea vinovaților. Nicușor Dan spune că nu mai este loc „pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității”.

„Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple.

Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile.

Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile.

Cer asumarea responsabilității de către toți cei implicați, indiferent că vorbim despre instituții publice sau firme private. Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis, prin inacțiune sau neglijență, ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere, trebuie să răspundă.

Am solicitat instituțiilor responsabile să comunice toate datele relevante pe măsură ce le obțin. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetățenii României așteaptă adevărul și acțiuni concrete.

Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită. Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității.

Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală și face diferența dintre viață și moarte”, a transmis Nicușor Dan.

