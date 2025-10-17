Iubitul tinerei gravide care a murit în explozia din Rahova e devastat! Urma să devină părinte, dar și-a văzut iubita și bebelușul printre ruine

Trei persoane și-au pierdut viața în explozia care a avut loc în Sectorul 5 al Capitalei și alte 14 au fost grav rănite, fiind transportate de urgență la spital. Printre cei care au murit în explozia puternică din Rahova se numără și o tânără însărcinată, în vârstă de 24 de ani. Trupul neînsuflețit a fost găsit sub o placă de beton, iar echipele de salvare l-au scos de acolo cu ajutorul a două macarale.

În loc să se bucure de venirea pe lume a bebelușului, care mai avea doar 2 luni de stat în burtica mamei, acum apropiații se pregătesc pentru înmormântare. Iubitul fetei se află în stare de șoc și a făcut declarații cutremurătoare. Acesta este sfâșiat de durere și abia se poate ține pe picioare. Bărbatul plecase de acasă în jurul orei 6:30 și se afla la serviciu atunci când s-a întâmplat nenorocirea.

Iubitul tinerei gravide care a murit în explozia din Rahova e devastat

Tânăra trebuia să devină mamă în mai puțin de două luni, însă nu a mai apucat. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost găsit sub o placă de beton și a fost extras cu două macarale.

”Mi se spun tot felul de lucruri. Eram la serviciu, nu eram acasă. Nu am vorbit deloc, m-au sunat frații mei”, a declarat iubitul tinerei, la Acces Direct.

Mai mult decât atât, blocul în care s-a produs explozia ar urma să fie demolat. Ilie Bolojan a mărturisit că acest imobil nu mai poate fi reabilitat, iar riscul de prăbușire este foarte mare. Așadar, peste 500 de familii vor rămâne fără casă o lungă perioadă. În prezent, autoritățile locale s-au angajat să le ofere victimelor deflagrației cazare în hoteluri sau să le caute chirii. De asemenea, Ilie Bolojan a transmis că, după ce se va face o anchetă, vor fi luate măsuri pentru a pune în siguranță această zonă din Rahova.

”Tragedia a generat acest număr de victime și a afectat structura blocului, iar foarte probabil nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat. Am ținut legătura cu Bujduveanu, încât să ne organizăm pentru a prelua oamenii și a-i caza în perioada următoare, urmând să găsim o formulă de comun acord cu Primăria Sectorului 5. După ce se va face o anchetă, vor fi luate și măsurile pentru a pune în siguranță zona respectivă”, a declarat Ilie Bolojan, la Radio România Actualități.

Ce pedeapsă va primi persoana care a rupt sigiliul montat de Distrigaz în blocul din Sectorul 5, din Rahova. Legea este aspră

Urmările exploziei din cartierul Rahova! Deflagrația a distrus tot. Imagini din dronă