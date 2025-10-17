Acasă » Știri » Urmările exploziei din cartierul Rahova! Deflagrația a distrus tot. Imagini din dronă 

De: Alina Drăgan 17/10/2025 | 17:15
O explozie de proporții a distrus în această dimineață, 17 octombrie, liniștea cartierului Rahova. În urma celor întâmplate, trei oameni și-au pierdut viața, iar alți 13 au fost grav răniți. Acum, au apărut imagini filmate din aer cu urmările exploziei, iar dezastrul este evident. O mulțime de apartamente au fost distruse complet.

Explozia extrem de puternică a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București (Vezi mai multe detalii AICI) . Două etaje ale clădirii au fost efectiv distruse, iar ferestrele din apropiere, precum și geamurile unor clase de curs ale unui liceu din apropiere (Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu”) au fost spulberate din cauza deflagrației violente.

Urmările exploziei de la blocul din Rahova

În urma celor întâmplate, autoritățile au activat Planul roșu de intervenție, iar la fața locului au fost trimiși peste 130 de jandarmi, 30 de echipaje SMURD, 11 autospeciale de stingere (ASAS), 5 autospeciale pentru victime multiple și un Container Multirisc – dotat cu echipamente speciale utilizate în caz de dezastre majore. Autoritățile au evacuat imediat toți locatarii, iar ore bune au fost verificate toate etajele și s-au căutat victime sub dărâmături.

Explozia a produs numeroase pagube. În ceea ce privește victimele, trei oameni au murit, iar alți 13 au fost grav răniți. Acum au apărut și imagini filmate din aer cu urmările exploziei. Din imaginile surprinse se poate observa cum explozia a distrus complet apartamentele de la etajele 5 şi 6, dar a afectat şi restul locuinţelor.

Mai mult, molozul a fost aruncat la zeci de metri în jurul clădirii, inclusiv peste maşinile din parcarea de lângă bloc. Totul în jur a fost distrus.

Urmările exploziei de la blocul din Rahova /Foto: Captură Observator

De asemenea, deflagrația a afectat şi un alt bloc din apropiere, dar şi liceul Dimitrie Bolintineanu. Cel puţin 10 copii de la liceu au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost loviţi de cioburi.

Din primele informaţii, explozia ar fi fost cauzată cel mai probabil de o scurgere de gaze. Distrigaz Sud Reţele a oprit alimentarea cu gaze naturale în cartierul Rahova, în zona afectată de explozia de vineri dimineaţă.

Foto: Captură Observator

