UPDATE Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a crescut. Una dintre victime este o gravidă în vârstă de 24 de ani

De: Andreea Stăncescu 17/10/2025 | 12:42
Explozia s-a produs la un bloc cu 8 etaje
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, provocând multiple victime. Din primele informații, incidentul ar fi fost cauzat de o acumulare de gaze, iar autoritățile au intervenit de urgență pentru salvarea locatarilor și limitarea pagubelor. Mai multe victime au fost transportate la spitale din București, având arsuri pe corp. Din păcate, trei persoane și-au pierdut viața. 

UPDATE 12:42: Ministrul Sănătății din România a publicat vineri, 17 octombrie, bilanțul victimelor expoziei cauzată de o acumulare de gaze într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei. 

„INFORMARE PUBLIC
Până în acest moment, situația victimelor exploziei produse în cartierul Rahova este următoarea:
13 pacienți au fost transportați la unitățile sanitare din Capitală, după cum urmează:
• 2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”;
• 6 pacienți la Spitalul Universitar de Urgență București;
• 3 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență București;
• 2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

3 pacienți prezintă arsuri și se află internați la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” și la Spitalul Universitar de Urgență București.
După evaluarea medicală completă, se va solicita transferul acestora către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul.

Blocurile operatorii de ortopedie, chirurgie, neurochirurgie și chirurgie plastică sunt pregătite pentru intervenții imediate.
La nivelul unităților sanitare aflate în Planul Alb de Urgență, coordonate de Ministerul Sănătății și DSU, sunt disponibile în prezent 30 de paturi ATI.

Am constituit o celulă de criză la Ministerul Sănătății, imediat după explozia gravă din cartierul Rahova. Suntem în alertă permanentă și în comunicare directă cu domnul Ilie Bolojan, Prim-ministrul României, și cu domnul Nicușor Dan, Președintele României, pentru coordonarea tuturor măsurilor medicale și de sprijin.

Funcționăm în condiții de Cod Alb de Urgență, pentru a asigura un răspuns medical rapid, eficient și coordonat.
Transmit condoleanțe familiilor care trec prin aceste momente cumplite și recunoștință echipelor medicale și de intervenție!”, a publicat Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

UPDATE 12:30: Una dintre persoanele ucise de explozie este o femei de 24 de ani care ar fi fost însărcinată.

Bilanțul victimelor în urma exploziei din Sectorul 5! Până în acest moment, trei persoane au decedat, 17 sunt internate în diferite spitale, iar o persoană a refuzat transportul la unitatea medicală. O adolescentă de 15 ani a căzut de la înălțime și se află acum intubată, cu stare hemodinamică instabilă. Cele 12 victime au fost transportate la 6 spitale din Capitală, printre ele se numără: Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”.

Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei 

La Spitalul Bagdasar-Arseni au fost transportate două persoane: un bărbat de 56 de ani cu policontuzii, conștient, și o femeie de 78 de ani cu arsuri severe, care este intubată, iar la Spitalul Floreasca au ajuns un bărbat de 63 de ani cu traumatism toracic și cranian, aflat în prezent în sala de operații, și o femeie de 56 de ani cu traumatism lombar. În drum spre spital se află un bărbat de 86 de ani, cu suspiciune de fractură de femur.

De asemenea, o adolescentă de 17 ani, aflată în stare gravă, a fost transportată la Spitalul Grigore Alexandrescu pentru îngrijiri de urgență. Medicii încearcă să facă tot posibilul pentru ca starea ei să se îmbunătățească în urma traumatismelor suferite.

„În cazul exploziei din cartierul Rahova, unde au fost afectate mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe, sunt semnalate mai multe victime, în principal cu politraume și arsuri. S-au constituit echipe de căutare și salvare. A fost activat Planul Roșu de intervenție. Din primele informații sunt posibil 2 persoane decedate, iar 5 victime au fost deja transportate la spitalele Universitar, Floreasca și Gr. Alexandrescu. Situația este în dinamică”, au transmis autoritățile.

Liceul Bolintineanu a fost afectat în urma exploziei

Pe lângă blocul în care s-a produs explozia, au fost afectate și alte clădiri. La Liceul Bolintineanu, care se află peste drum, geamurile ferestrelor au fost sparte. Imaginile sunt greu de privit, mai ales că în acea sală de clasă se aflau mai mulți elevi. (VEZI GALERIA FOTO)

„La Liceul Bolintineanu, clasele care sunt față în față cu scara care a explodat toate geamurie sunt făcute praf. Vă dați seama că, dacă peste stradă, pe Calea Rahovei s-au spart geamurile, vă dați seama cu ce putere a explodat”, a spus un martor al exploziei.

