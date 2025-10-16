Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București

Luna noiembrie 2025 se anunță una cu totul atipică pentru București. Potrivit prognozei meteo de pe Accuweather, temperaturile vor fi mult peste valorile normale pentru această perioadă a anului, iar orașul va avea parte de o toamnă blândă, cu zile care amintesc mai degrabă de începutul primăverii.

Pe tot parcursul lunii, valorile maxime din timpul zilei nu vor coborî sub 10 grade Celsius, o situație rar întâlnită pentru această noiembrie. În primele două săptămâni, temperaturile se vor menține între 15 și 17 de grade, iar spre finalul lunii, chiar dacă valorile scad ușor, maximele rămân constante în jurul pragului de 10 grade. Și nopțile vor fi surprinzător de blânde, ajungând până la 7 grade.

Niciuna dintre temperaturile minime nu coboară sub 0 grade, ceea ce face ca noiembrie 2025 să fie unul dintre puținele din ultimele decenii fără valori negative.

Vremea în București

Comparativ cu anii anteriori, diferențele sunt foarte evidente între temperaturi. În trecut, Bucureștiul a avut mai multe zile mohorâte, cu ploi și vreme mai rece. Prin contrast, noiembrie 2025 aduce o schimbare spectaculoasă și anume soare din abundență, valori termice de două ori mai mari decât media obișnuită și o atmosferă mai degrabă de început de octombrie decât de final de toamnă.

Mulți bucureșteni pot profita de temperaturile blânde pentru a petrece mai mult timp în aer liber, în timp ce alții pot privi cu îngrijorare aceste anomalii climatice, considerând că iarna întârziată ar putea veni cu fenomene extreme mai târziu. Cert este că schimbările climatice sunt evidente și la noi în țară, ținând cont de temperaturile din luna noiembrie în București. După această perioadă de căldură, se anunță o răcire bruscă la început de decembrie, când vremea pe timpul nopții va ajunge să fie cu minus în scurt timp.

CITEȘTE ȘI: Cod Rutier 2025. Modificările majore pe care MAI vrea să le introducă. Atenție, șoferi!

Schimbarea majoră pe care imigranții au adus-o României, de când muncesc la noi. Piețele sunt luate cu asalt inclusiv și de români!