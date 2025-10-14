Schimbarea majoră pe care imigranții au adus-o României, de când muncesc la noi. Piețele sunt luate cu asalt inclusiv și de români!

Se poate spune că lucrătorii asiatici stabiliți în țara noastră și-au extins domeniul de activitate și acum exploatează curiozitatea românilor și dorința acestora de a cunoaște noi culturi gastronomice. O parte dintre ei, cei cu dare de mână, au început să comercializeze alimente asiatice autentice. Prețurile legumelor pot ajunge până la 85 de lei/kg.

O parte din cei peste 150.000 de imigranți asiatici veniți pentru a câștiga bani în România au început să își deschidă propriile afaceri cu legume și produse asiatice autentice. Profitând de curiozitatea unora, dar și de dorința românilor de a descoperi secretele gastronomiei și culturii altor popoare, asiaticii au pus osul la treabă și au început să importe produse de acasă, unele dintre ele cu nume deocamdată exotice pentru noi.

Produse exotice în piețele din România

În ultima vreme, în zonele în care locuiesc asiaticii stabiliți în România au apărut mici aprozare, prăvălii, puncte de vânzare și tarabe cu produse, legume sau fructe importate din India și Sri Lanka. Prețurile legumelor sunt cuprinse între 20 și 85 de lei/kg, iar aprozarele asiatice sunt aprovizionate săptămânal cu marfă de acasă.

Spre exemplu, fructul amla costă 80 de lei/kg, patal este o rudă mai mică a dovlecelului și este folosit în prepararea curry-ului. Pentru curry mai sunt puse la vânzare tot felul de verdețuri, ierburi, condimente și un fruct tratat ca o legumă în multe preparate asiatice. Însă cei mai căutați sunt cufri, un cartof dulce al asiaticilor, care costă 35 de lei/kg. Nu se mănâncă prăjit sau piure, ci sub formă de cipsuri în ulei de muștar.

Fiecare tarabă sau punct de vânzare are o varietate de sortimente, legume și produse asiatice de ”la mama lor”. Așa cum era de așteptat, apariția și dezvoltarea fulminantă a acestui tip de comerț a indus în eroare o anumită categorie de cumpărători, în special cei care sunt reticenți la schimbări. În general, clienții fideli ai unor astfel de tarabe și magazine sunt migranții din Asia, tinerii, cei care au călătorit în Orient, dar și tot mai mulți vizitatori români.

De asemenea, românii au posibilitatea să cumpere fructe exotice și din marile lanțuri de supermarketuri din țară. Printre cele mai ușor de găsit se numără: fructul dragonului, tamarin, Sapodilia (cu gust de zahăr brun), persimon – cunoscut ca fiind curmalul japonez sau guanabana – ideal pentru vin, compot și gem.

