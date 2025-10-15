Acasă » Știri » Cod Rutier 2025. Modificările majore pe care MAI vrea să le introducă. Atenție, șoferi!

15/10/2025
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul „Siguranță în trafic”, un pachet amplu de modificări legislative menit să reducă numărul accidentelor și să modernizeze modul în care autoritățile gestionează circulația rutieră. România se află în continuare pe ultimele locuri din Uniunea Europeană în privința siguranței rutiere, iar autoritățile spun că noile măsuri sunt gândite pentru a aduce o schimbare reală atât în comportamentul șoferilor, cât și în eficiența instituțiilor.

Statisticile arată că, deși numărul accidentelor grave este în scădere, bilanțul rămâne îngrijorător. În 2024, aproape 1.500 de persoane și-au pierdut viața pe șosele, iar peste 3.000 au fost grav rănite. În 2025, cifrele arată o ușoară îmbunătățire, o reducere de peste 13% a deceselor, însă România continuă să fie una dintre cele mai periculoase țări din UE pentru participanții la trafic.

Modificările majore pe care MAI vrea să le introducă

Una dintre principalele noutăți aduse de proiect este introducerea măsurării vitezei medii pe anumite sectoare de drum. În loc să fie sancționat doar șoferul care depășește limita într-un punct fix, sistemul va calcula timpul de deplasare între două camere succesive, determinând astfel viteza medie. Modelul este deja aplicat în mai multe state europene și s-a dovedit eficient în reducerea vitezelor excesive pe tronsoanele periculoase.

Un alt element important al pachetului legislativ vizează simplificarea modului de constatare și comunicare a sancțiunilor. Atunci când proprietarul mașinii este și conducătorul ei obișnuit, procesul-verbal va fi transmis direct, fără etape suplimentare. În cazurile de parcare sau oprire neregulamentară, amenda va fi aplicată proprietarului fără puncte de penalizare, iar înștiințarea va putea fi lipită pe parbriz, fără alte proceduri birocratice.

Ministerul propune o platformă unică, denumită HUB, prin care șoferii vor putea gestiona online documentele și comunicarea cu autoritățile. Cererile de reducere a perioadei de suspendare, notificările, declarațiile și chiar predarea permisului vor putea fi făcute virtual, fără deplasare la sediul poliției.

Cod Rutier 2025 – modificări în cazul accidentelor

De asemenea, va exista o reformă în gestionarea accidentelor minore, acolo unde nu există o înțelegere amiabilă. Se discută posibilitatea ca procesarea acestor incidente să fie realizată direct prin intermediul societăților de asigurări, fără a mai fi nevoie de prezență la poliție. Scopul este de a reduce birocrația și timpul pierdut de șoferi, dar și de a degreva polițiștii rutieri de activitățile administrative.

Un alt pilon al proiectului „Siguranță în trafic” este crearea unui mecanism de finanțare a educației rutiere. Fondurile provenite din plata voluntară a amenzilor vor fi colectate într-un cont unic și distribuite către mai multe domenii: programe de educație rutieră în școli, modernizarea infrastructurii și dezvoltarea sistemelor inteligente de monitorizare a traficului. Repartizarea sumelor se va face în funcție de locul unde a fost comisă abaterea, bani pentru bugetele locale, CNAIR, Ministerul Educației și MAI.

