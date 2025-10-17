Explozie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! S-a activat planul roșu de intervenție

Într-un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București s-a produs o explozie puternică ce a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. La scurt timp s-a produs și un incendiu ce a pus viețile locatarilor în pericol. Autoritățile sunt în alertă și s-au constituit echipe de căutare-salvare în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție.

Autoritățile sunt în alertă după ce a avut loc o explozie urmată de incendiu la un apartament situat la etajul 5 al unui imobil de pe Calea Rahovei, sector 5, București. Până în prezent, două persoane au fost declarate decedate, iar alte patru victime au fost transportate la spital. Din motive de siguranță, alimentarea cu gaze a fost oprită.

La fața locului au fost mobilizate resurse speciale pentru intervenții cu victime multiple, inclusiv containere cu echipamente pentru căutarea persoanelor prinse sub dărâmături. Acțiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare, după ce Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a constituit o echipă de căutare.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizate numeroase resurse de intervenție, printre care 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, unități de terapie intensivă mobilă, puncte de comandă și containere cu echipamente pentru situații de risc multiple, precum și Grupul Special de Salvatori. De asemenea, a fost prezent directorul operațiunilor de salvare medicală, iar Planul Roșu de Intervenție a fost activat pentru a coordona eficient misiunea.

A fost trimis și un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă. Aceștia sunt îndrumați să se îndepărteze de locul accidentului și să respecte măsurile impuse de autorități.

Salvatorii se ocupă în continuare de evacuarea locatarilor și desfășoară misiuni de căutare pentru identificarea altor persoane care ar putea fi prinse sub dărâmături. Până acum, se estimează că 11 persoane ar fi afectate în urma incidentului.

Până în acest moment, cele 12 victime au fost transportate către șase spitale din București. Două persoane, un bârbat în vârstă de 56 de ani și o femeie de 78 de ani au fost duse la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni cu arsuri pe corp.

