Femeia din Berceni care nu-și găsea fiica de 14 ani, găsită moartă în Pantelimon. Ce au văzut vecinii în apartamentul ei, înainte de descoperirea polițiștilor

Tragedie în Capitală! O anchetă dificilă se desfășoară în acest moment în București, după ce trupul unei femei a fost găsit îngropat într-o zonă împădurită de la marginea orașului. Victima, în vârstă de 58 de ani, fusese raportată inițial dispărută de membrii familiei sale, însă evenimentele au luat o turnură neașteptată.

Totul a început cu dispariția fiicei femeii, în vârstă de 14 ani. Poliția a fost sesizată de mamă, care le-a solicitat oamenilor legii să o ajute să-și găsească fiica dispărută. După câteva zile, adolescenta a fost găsită, însă abia atunci autoritățile au realizat că mama ei lipsește fără urmă. Ulterior, trupul femeii a fost descoperit îngropat într-o pădure de la marginea Capitalei, în zona Pantelimon, ridicând numeroase întrebări legate de circumstanțele morții.

Femeia din Berceni care nu-și găsea fiica de 14 ani, găsită moartă

Anchetatorii investighează mai multe piste, inclusiv posibile conflicte între victimă și apropiați, în special care ar avea legătură cu iubitul adolescentei. Există indicii că acesta ar fi avut un comportament agresiv față de femeie, ceea ce a atras atenția autorităților. Ancheta a fost complicată de informațiile contradictorii furnizate de adolescentă, care, potrivit surselor, ar fi încercat să inducă polițiștii în eroare.

Vecinii și martorii locali au oferit informații care sugerează că în locuința femeii ar fi avut loc activități neobișnuite înainte de dispariția sa. Mai mulți tineri ar fi fost prezenți în apartament, ceea ce a determinat autoritățile să extindă cercetările și asupra altor persoane aflate în legătură cu adolescenta. În acest context, fiica femeii și iubitul său sunt audiați de anchetatori pentru a clarifica detaliile evenimentelor.

”Din spusele unor fete de aceeași vârstă, am înțeles că fata ar avea probleme cu drogurile, probabil din cauza banilor”, a declarat o vecină, potrivit știrilekanald.ro

Trupul neînsuflețit al Alexandrinei Stroe a fost găsit la scurt timp după ce dispariția sa a fost raportată, ceea ce a determinat autoritățile să considere că aceasta ar fi fost ucisă în alt loc și transportată ulterior în pădure, pentru a fi ascunsă. Ancheta ia în calcul mai multe ipoteze, inclusiv cea a unei crime planificate, dar și a unei dispute care a degenerat fatal.

