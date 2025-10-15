Titi Aur, analiza teribilului accident din Berceni! Cine este, de fapt, adevăratul vinovat al tragediei

Tragedia din Berceni, în care un tânăr în vârstă de 20 de ani a omorât o femeie care se afla pe trecerea de pietoni cu copilul ei, a șocat o țară întreagă. Teribilul accident a împărțit opinia publică în două, iar vina este aruncată dintr-o parte în alta. Titi Aur a comentat și el accidentul din Berceni și spune cine este adevăratul vinovat pentru tot ce s-a întâmplat.

Luni, 13 octombrie 2025, un tânăr de 20 de ani, în timp ce conducea un BMW, pe Șoseaua Berceni, în Sectorul 4 al Capitalei, a ucis o mamă de 35 de ani. Potrivit informațiilor, șoferul nu a oprit la trecerea de pietoni și a lovit-o în plin pe femeia care traversa regulamentar șoseaua cu fetița sa de un an și nouă luni, aflată în cărucior. În urma impactului, victima fost aruncată câțiva metri pe asfalt, pe contrasens, unde ar mai fi fost lovită de alte două mașini. Pentru ea nu s-a mai putut face nimic.

Adevăratul vinovat pentru tragedia din Berceni

Accidentul din Berceni a cutremurat pe toată lumea, dar a și împărțit opinia publică în două tabere. Una care acuză șoferul și vrea ca acesta să plătească și una care consideră că femeia nu ar fi trebuit să traverseze în fugă printre mașini. Titi Aur a vorbit și el despre toate cele întâmplate și spune cine sunt, de fapt, vinovații.

Ei bine, conform fostului pilot de curse, deși din punct de vedere juridic vinovat este șoferul, acesta consideră că vina morală o poartă sistemul, care nu a implementat suficiente măsuri pentru siguranța rutieră și conducerea preventivă.

„Cred că în România am avea nevoie de o lege prin care să se spună că în România trebuie să se respecte legea. Pentru că în general nu se respectă legea. Este clar că din punct de vedere juridic, cel care a lovit pe cineva pe trecerea de pietoni, probabil, că va fi vinovatul. (…) Acest tânăr care a produs accidentul a trecut printr-un sistem de educație, cât a făcut el, unde sigur nu s-a făcut nimic de educație rutieră, pentru că nu se face deloc în România. A făcut o școală de șoferi, probabil, pentru că are permis de conducere, în care sigur că nu s-a făcut nimic despre conștientizare, anticipare. S-a făcut despre bagă în viteză, schimbă, semnalizează…după școala de șoferi nu se mai face nimic”, a declarat Titi Aur, la Antena 3 CNN.

De asemenea, Titi Aur a punctat că și femeia care și-a pierdut viața poartă o parte din vină, căci nu s-a asigurat corespunzător. Fostul pilot a mai spus că de multe ori pietonii se pun în pericol pentru că nu urmează cei patru pași esențiali pe care trebuie să îi ai în vedere atunci când te angajezi în traversatul străzii.

„Din punct de vedere legal este nevinovată, probabil, așa se va constata. Din punctul de vedere al siguranței rutiere este vinovată. Când treci strada trebuie să faci patru lucruri. Asta trebuie să te învețe școala generală: Primul lucru: să treci pe trecerea de pietoni; Al doilea lucru: dacă e semaforul pe verde, nu era cazul aici; Al treilea lucru: se învață în tot sistemul de educație în toate țările, dar nu și în România: trebuie să te asiguri că mașinile care vin au oprit. Cel cu mașina poate să nu oprească pentru că: nu se uită, e drogat, e sinucigaș, e băut, nu îi ține frâna. Sunt multe motive pentru care ăla s-ar putea să nu oprească. Tu pietonul trebuie să te asiguri; Al patrulea lucru: să se intersecteze privirea ta cu privirea șoferului, mai ales la mașinile mari”, a mai spus Titi Aur.

