Imagini sfâșietoare de la priveghiul Elenei, tânăra mamă ucisă pe trecerea de pietoni. Când are loc înmormântarea

Elena, femeia de 35 de ani ucisă pe trecerea de pietoni, a lăsat multă durere în urma sa. Familia se pregătește acum de înmormântare. Trupul neînsuflețit a fost deja depus la capela unei biserici din Curtea de Argeș, orașul natal al tinerei mămici. Imaginile de la fața locului sunt sfâșietoare. Cei care au cunoscut-o au început să vină pentru a aduce un ultim omagiu.

Luni, 13 octombrie 2025, un tânăr de 20 de ani, în timp ce conducea un BMW, pe Șoseaua Berceni, în Sectorul 4 al Capitalei, a ucis o mamă de 35 de ani. Șoferul nu a oprit la trecerea de pietoni și a lovit-o în plin pe femeia care traversa regulamentar șoseaua cu fetița sa de un an și nouă luni, aflată în cărucior.

Când va fi înmormântată Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni

În urma impactului, victima fost aruncată câțiva metri pe asfalt, pe contrasens, unde ar mai fi fost lovită de alte două mașini. Ajunse la fața locului, echipajele de salvare au găsit-o pe femeie în stop cardio-respirator. Paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare, dar tânăra mamă nu a mai avut nicio șansă.

Elena s-a stins din viață, lăsând în urmă doi copii, o fetiță de aproape doi ani și un băiețel de zece ani. Acum, familia se pregătește să o conducă pe femeie pe ultimul drum. Trupul neînsuflețit a fost depus la capela unei biserici din Curtea de Argeș, orașul natal al tinerei mămici. Înmormântarea va avea loc joi, 16 octombrie 2025.

În ceea ce o privește pe micuța aflată în cărucior, aceasta se află sub supravegherea atentă a medicilor de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București. Potrivit specialiștilor, copilul a suferit traumatism cranian, traumatism de coloană cervicală, fractură de femur drept și contuzie toracoabdominală. Din fericire, starea sa este stabilă.

„Suntem alături de copil permanent și facem tot posibilul pentru a-i oferi cea mai bună îngrijire”, au transmis reprezentanții spitalului.

Între timp, continuă ancheta în cazul accidentului care i-a adus sfârșitul Elenei. Șoferul de 20 de ani a fost reținut, iar mașina a fost ridicată pentru expertiză. El a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat zero alcoolemie. Martorii tragediei au susținut că tânărul ani conducea cu viteză foarte mare, deși în zonă sunt mai multe treceri de pietoni apropiate.

„Am încercat să evit ceva şi nu am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina”, a mărturisit șoferul.

