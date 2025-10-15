Acasă » Știri » Imagini sfâșietoare de la priveghiul Elenei, tânăra mamă ucisă pe trecerea de pietoni. Când are loc înmormântarea

Imagini sfâșietoare de la priveghiul Elenei, tânăra mamă ucisă pe trecerea de pietoni. Când are loc înmormântarea

De: Irina Rasoveanu 15/10/2025 | 12:32
Familia Elenei se pregătește de înmormântare/ Sursa foto: Captură România TV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Elena, femeia de 35 de ani ucisă pe trecerea de pietoni, a lăsat multă durere în urma sa. Familia se pregătește acum de înmormântare. Trupul neînsuflețit a fost deja depus la capela unei biserici din Curtea de Argeș, orașul natal al tinerei mămici. Imaginile de la fața locului sunt sfâșietoare. Cei care au cunoscut-o au început să vină pentru a aduce un ultim omagiu.

Luni, 13 octombrie 2025, un tânăr de 20 de ani, în timp ce conducea un BMW, pe Șoseaua Berceni, în Sectorul 4 al Capitalei, a ucis o mamă de 35 de ani. Șoferul nu a oprit la trecerea de pietoni și a lovit-o în plin pe femeia care traversa regulamentar șoseaua cu fetița sa de un an și nouă luni, aflată în cărucior.

Când va fi înmormântată Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni

În urma impactului, victima fost aruncată câțiva metri pe asfalt, pe contrasens, unde ar mai fi fost lovită de alte două mașini. Ajunse la fața locului, echipajele de salvare au găsit-o pe femeie în stop cardio-respirator. Paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare, dar tânăra mamă nu a mai avut nicio șansă.

Elena s-a stins din viață, lăsând în urmă doi copii, o fetiță de aproape doi ani și un băiețel de zece ani. Acum, familia se pregătește să o conducă pe femeie pe ultimul drum. Trupul neînsuflețit a fost depus la capela unei biserici din Curtea de Argeș, orașul natal al tinerei mămici. Înmormântarea va avea loc joi, 16 octombrie 2025.

Cum a reușit o ucraineancă să primească peste 10.000 de euro de la stat. Escrocheria a trimis-o pentru 2 ani la închisoare
Cum a reușit o ucraineancă să primească peste 10.000 de euro de la...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...
Imagini de la priveghiul Elenei/ Sursa foto: Captură video

În ceea ce o privește pe micuța aflată în cărucior, aceasta se află sub supravegherea atentă a medicilor de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București. Potrivit specialiștilor, copilul a suferit traumatism cranian, traumatism de coloană cervicală, fractură de femur drept și contuzie toracoabdominală. Din fericire, starea sa este stabilă.

„Suntem alături de copil permanent și facem tot posibilul pentru a-i oferi cea mai bună îngrijire”, au transmis reprezentanții spitalului.

Între timp, continuă ancheta în cazul accidentului care i-a adus sfârșitul Elenei. Șoferul de 20 de ani a fost reținut, iar mașina a fost ridicată pentru expertiză. El a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat zero alcoolemie. Martorii tragediei au susținut că tânărul ani conducea cu viteză foarte mare, deși în zonă sunt mai multe treceri de pietoni apropiate.

„Am încercat să evit ceva şi nu am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina”, a mărturisit șoferul.

Citește și: Revoltă după accidentul de la Apărătorii Patriei! Șoferul ar putea scăpa doar cu suspendare, după ce a ucis o femeie pe trecere

Tags:
Iți recomandăm
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Știri
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Momente de groază pentru o ispită de la Insula Iubirii! Doi indivizi au încercat să intre peste ea în casă: „Cineva are un pont”
Știri
Momente de groază pentru o ispită de la Insula Iubirii! Doi indivizi au încercat să intre peste ea…
Val de cutremure în această dimineață în România: Vrancea, Satu Mare și Marea Neagră
Mediafax
Val de cutremure în această dimineață în România: Vrancea, Satu Mare și Marea...
Cum a reușit o ucraineancă să primească peste 10.000 de euro de la stat. Escrocheria a trimis-o pentru 2 ani la închisoare
Gandul.ro
Cum a reușit o ucraineancă să primească peste 10.000 de euro de la...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Schimbare pe străzile din Iran: tot mai multe femei renunță la hijabul obligatoriu, în ciuda riscurilor. De la ce a pornit mișcarea națională
Adevarul
Schimbare pe străzile din Iran: tot mai multe femei renunță la hijabul obligatoriu,...
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore:...
Cutremur neobișnuit cu magnitudinea 4 în Satu Mare
Mediafax
Cutremur neobișnuit cu magnitudinea 4 în Satu Mare
Parteneri
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
Click.ro
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”....
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
WOWBiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani,...
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Antena 3
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva...
Mel Gibson a început filmările la „Învierea lui Hristos”, continuarea pentru „Patimile lui Hristos”, din 2004, cu Maia Morgenstern
Digi 24
Mel Gibson a început filmările la „Învierea lui Hristos”, continuarea pentru „Patimile lui Hristos”, din...
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în...
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Trei cutremure azi dimineață, în România! În ce zone s-au produs și cât de puternice au fost
kanald.ro
Trei cutremure azi dimineață, în România! În ce zone s-au produs și cât de puternice...
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin...
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a dat primele declarații! O tânără mamă a fost ucisă, iar fetița ei se află în stare critică la spital
kfetele.ro
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a...
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Prima operațiune cu drone la Sintești, satul ilfovean devenit fenomen pentru mafia deșeurilor ilegale
observatornews.ro
Prima operațiune cu drone la Sintești, satul ilfovean devenit fenomen pentru mafia deșeurilor ilegale
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să...
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
go4it.ro
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia italiană cibernetică”
Fanatik.ro
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte...
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început”
Fanatik.ro
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am...
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un...
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
Romania TV
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei!...
Jocuri video fără un PC dedicat sau o consolă?
Go4Games
Jocuri video fără un PC dedicat sau o consolă?
Călin Georgescu, întâmpinat cu urale la Iași. A făcut anunțul care dă din nou speranțe susținătorilor: O mare onoare pentru mine!
Capital.ro
Călin Georgescu, întâmpinat cu urale la Iași. A făcut anunțul care dă din nou speranțe...
Diana Șoșoacă, atac la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Ce i-a propus să facă
evz.ro
Diana Șoșoacă, atac la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Ce i-a propus să facă
S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”
Gandul.ro
S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece,...
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
as.ro
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum...
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu...
VIDEO Un nou atac la adresa lui Jador. Modul în care a fost ironizat e DE NECREZUT:
radioimpuls.ro
VIDEO Un nou atac la adresa lui Jador. Modul în care a fost ironizat e...
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4
Fanatik.ro
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump...
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
Fanatik.ro
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Momente de groază pentru o ispită de la Insula Iubirii! Doi indivizi au încercat să intre peste ea ...
Momente de groază pentru o ispită de la Insula Iubirii! Doi indivizi au încercat să intre peste ea în casă: „Cineva are un pont”
Igor Cuciuc, mesaj tulburător despre soția lui. Mama Andreei este răvășită de durere: „Mă tem ...
Igor Cuciuc, mesaj tulburător despre soția lui. Mama Andreei este răvășită de durere: „Mă tem să nu o pierd”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, momentul adevărului! Ce au făcut în baia de la Kanal D, la început ...
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, momentul adevărului! Ce au făcut în baia de la Kanal D, la început de relație: „Era pauza de publicitate…”
Bărbatul confundat cu ucigașul afaceristului Adrian Kreiner, ridicat de mascați cu noaptea în cap: ...
Bărbatul confundat cu ucigașul afaceristului Adrian Kreiner, ridicat de mascați cu noaptea în cap: „Ne-au răvășit toată casa, au făcut-o praf”
Dorina n-a suportat șocul! S-a îmbolnăvit grav, când soțul a părăsit-o cu trei copii pentru amanta ...
Dorina n-a suportat șocul! S-a îmbolnăvit grav, când soțul a părăsit-o cu trei copii pentru amanta însărcinată
Vezi toate știrile
×