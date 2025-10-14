Șoferul care a omorât-o pe Elena în Berceni nu e la primul accident! Un martor rupe tăcerea: ce obișnuiește să le facă mașinilor sale

Sebastian, tânărul în vârstă de 20 de ani care a ucis o femeie pe trecerea de pietoni, a fost dus încătușat la Judecătoria Sectorului 4. Cei care îl cunosc pe băiat au mărturisit că acesta nu ar fi la primul accident pe care îl provoacă.

Anchetatorii au început cercetările după tragedia petrecută în zona Apărătorii Patriei. Șoferul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și a fost dus în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 4.

Șoferul care a omorât-o pe Elena în Berceni nu e la primul accident

Tânărul a fost reținut ieri pentru 24 de ore, iar astăzi, 14 octombrie 2025, a aflat că va rămâne după gratii pentru următoarele 30 de zile. Decizia dată de magistrații de la Judecătoria Sectorului 4 nu este definitivă și poate fi atacată prin contestație.

”La data de 14 octombrie 2025, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 4 cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Facem precizarea că măsura arestării preventive este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop asigurarea bunei desfășurări a acestuia, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală ori al prevenirii săvârșirii de către acesta a unei alte infracțiuni, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au transmis sursele judiciare.

Șoferul de 20 de ani, cel care i-a luat viața unei tinere mame în vârstă de 35 de ani, care traversa strada regulamentar alături de fiica sa de numai doi ani, nu ar fi la primul accident. În ceea ce privește tragedia, acesta susține că a frânat, dar mașina nu s-ar fi oprit la timp. Imaginile care au fost surprinse în momentul accidentului arată modul în care s-a produs, de fapt, totul.

Mai mult decât atât, au apărut informații halucinante despre Sebastian, tânărul de 20 de ani. Oamenii care îl cunosc au mărturisit că acesta ar fi fost implicat într-un alt accident rutier în urmă cu un an. De asemenea, băiatul era pasionat de mașini și s-a filmat de mai multe ori în timp ce conducea cu peste 200 de km/h.

”A mai avut un accident, doamnă, sărut mâna, acum un an şi ceva. Tot el, tot el, da. Are garaj de maşini, pune cai pe maşini el”, a declarat un martor pentru observatornews.ro.

Un nou accident în Berceni, după moartea Elenei. Poliția a apărut imediat la locul cu pricina