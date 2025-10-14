Un nou accident în Berceni, după moartea Elenei. Poliția a apărut imediat la locul cu pricina

Accidentele se țin lanț în Berceni! Un nou eveniment rutier s-a produs astăzi, 14 octombrie, aproape de locul în care o femeie în vârstă de 35 de ani a fost spulberată pe trecerea de pietoni, în timp ce traversa strada regulamentar alături de copilul ei.

Se pare că accidentul de astăzi a avut loc la doar două intersecții distanță de locul tragediei, pe sensul spre București, în apropiere de Dimitrie Leonida. Până în acest moment, nu se cunosc detalii despre circumstanțele în care s-a produs incidentul, dar în imaginile care au apărut în spațiul public, pare că au fost implicate două mașini.

Un nou accident în Berceni, după moartea Elenei

Acest incident s-a produs la doar o zi distanță de tragedia care a șocat o lume întreagă. Elena, o femeie de 35 de ani, a fost ucisă pe trecerea de pietoni de un șofer vitezoman. Aceasta era mamă a doi copii și se mutase recent în Capitală. Femeia se afla alături de fetița sa de doi ani în momentul tragediei.

Micuța a fost aruncată la 40 de metri, iar mama sa a murit pe loc. Medicii au ajuns la fața locului, au stabilizat-o pe micuță și au transferat-o de urgență la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Teribilul accident s-a petrecut în apropierea stației de metrou Apărătorii Patriei, când femeia traversa regulamentar. Elena locuia la doar câțiva pași de locul tragediei. Se întorcea acasă cu fetița ei, fără să bănuiască ce avea să se întâmple.

Potrivit informațiilor, șoferul nu a oprit la trecerea de pietoni și a lovit-o în plin pe femeia care traversa regulamentar strada cu fetița sa de un an și nouă luni, aflată în cărucior. În urma impactului, victima fost aruncată câțiva metri pe asfalt, pe contrasens, unde ar mai fi fost lovită de alte două mașini.

La data de 14 octombrie 2025, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 4, cu propunere de arestare preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Facem precizarea că măsura arestării preventive este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop asigurarea bunei desfășurări a acestuia, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală ori al prevenirii săvârșirii de către acesta a unei alte infracțiuni, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, anunță autoritățile.

