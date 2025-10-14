Acasă » Știri » Șoferul care a ucis-o pe Elena pe trecerea de pietoni din Berceni încearcă să scape de o pedeapsă mai gravă? Gestul făcut e revoltător

Șoferul care a ucis-o pe Elena pe trecerea de pietoni din Berceni încearcă să scape de o pedeapsă mai gravă? Gestul făcut e revoltător

De: Mirela Loșniță 14/10/2025 | 18:17

Bărbatul care a ucis-o pe femeia în accidentul din Apărătorii Patriei, luni, 13 octombrie 2025, și-a șters activitatea de pe internet. Tânărul în vârstă de 20 de ani era cunoscut în mediul online datorită pasiunii sale pentru mașini, dar și din cauza condusului agresiv. După tragedia pe care a produs-o în Sectorul 4 al Capitalei, acesta și-a șters toate urmele de pe internet.

UPDATE 18:35: La data de 14 octombrie 2025, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 4, cu propunere de arestare preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Facem precizarea că măsura arestării preventive este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop asigurarea bunei desfășurări a acestuia, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală ori al prevenirii săvârșirii de către acesta a unei alte infracțiuni, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, anunță autoritățile.

Știrea inițială:

Ies la iveală detalii cutremurătoare despre tragedia care a șocat o lume întreagă. Elena, mamă a doi copii, în vârstă de 35 de ani, a fost ucisă pe o trecere de pietoni în timp ce traversa strada regulamentar. În timp ce oamenii s-au arătat cu adevărat revoltați, cel care a provocat tragedia a șters tot din mediul online.

Rămas fără TATĂ în 2005, Florin s-a apucat să-și caute părintele. Zilele trecute, l-a găsit: Cine e Gheorghe și de ce și-a părăsit, de fapt, fiul
Rămas fără TATĂ în 2005, Florin s-a apucat să-și caute părintele. Zilele trecute,...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

Ce a făcut șoferul care a produs tragedia din Apărătorii Patriei

Șoferul de 20 de ani care a spulberat-o pe Elena pe trecerea de pietoni era celebru în mediul online. Acesta avea foarte mulți urmăritori care erau la curent cu tot ceea ce posta tânărul. De asemenea, băiatul era foarte pasionat de mașini și posta videoclipuri în care arăta cum conduce cu peste 200 de km/h. În prezent, nu mai există nicio postare făcută de el, pentru că profilul său de TikTok ar fi fost șters. Există posibilitatea ca acesta să fi dezactivat conturile, deoarece postările îl pot caracteriza ca un vitezoman care încalcă des legea.

Chiar dacă a încercat să își șteargă urma, au mai rămas câteva imagini cu postările pe care le făcea în trecut, postări care dovedesc că tânărul avea un comportament agresiv la volan. Într-una dintre acestea, a transmis un mesaj îngrijorător:

”Am condus spre casă cu muzica la maximum, când am ajuns mi-am dat seama că nu auzisem nici măcar o singură melodie”, a postat în mediul online, în urmă cu ceva timp, conform SpyNews.ro.

Elena, femeia în vârstă de 35 de ani care și-a pierdut viața în mod tragic în timp ce traversa regulamentar strada, se afla împreună cu fetița ei în acel moment. Acasă o mai aștepta un băiat în vârstă de 15 ani, care a sunat-o la scurt timp după ce s-a stins din viață. Familia se pregătește pentru înmormântare, iar șoferul de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să se stabilească dacă va fi sau nu în arest preventiv pentru 30 de zile.

Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente

