Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente

De: Mirela Loșniță 14/10/2025 | 17:12
Au ieșit la iveală detalii cutremurătoare despre Elena, femeia în vârstă de 35 de ani care și-a pierdut viața într-un mod tragic pe o trecere de pietoni din Berceni. Aceasta era mamă a doi copii, dar destinul i-a fost curmat în câteva secunde. Femeia a fost lovită în plin de o mașină, în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. 

Teribilul accident s-a petrecut în apropierea stației de metrou Apărătorii Patriei, când femeia traversa regulamentar. Alături de ea se afla și fetița ei în vârstă de doi anișori. În urma loviturii, femeia a murit pe loc iar fetița sa, care se afla în cărucior, a fost grav rănită. Elena locuia la doar câțiva pași de locul tragediei. Se întorcea acasă cu fetița ei, fără să bănuiască ce avea să se întâmple.

Căruțul în care se afla micuța a fost aruncat la 40 de metri distanță. Medicii care au ajuns de urgență la fața locului au reușit să o stabilizeze și au transportat-o de urgență la Spitalul „Marie Curie”, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

Una dintre persoanele apropiate femeii decedate a mărturisit că aceasta era originară din Curtea de Argeș și se mutase recent în București, mai exact în luna septembrie. Deși, inițial, s-a spus că fiul cel mare al femeii avea 10 ani, se pare că adolescentul are, de fapt, 15 ani, conform spuselor femeii.

„Da, o cunoșteam eu. Este din Curtea de Argeș ea, avea doi copii, fetița din cărucior de aproape 2 ani și un băiat de 15 ani. Se mutaseră în București din septembrie”, a spus femeia pe o rețea de socializare.

Mai mult decât atât, fiul cel mare al Elenei parcă a presimțit că se întâmplă ceva rău cu mama și cu sora sa. În momentul în care cele două au fost implicate în tragicul accident, telefonul femeii decedate a sunat. Fiul își sunase mama chiar în acel moment fatidic. Văzând că părintele nu răspunde, adolescentul a sunat de nenumărate ori, moment în care un medic SMURD a răspuns. El a fost cel care l-a anunțat pe copil că mama lui și-a pierdut viața.

