Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente

Au ieșit la iveală detalii cutremurătoare despre Elena, femeia în vârstă de 35 de ani care și-a pierdut viața într-un mod tragic pe o trecere de pietoni din Berceni. Aceasta era mamă a doi copii, dar destinul i-a fost curmat în câteva secunde. Femeia a fost lovită în plin de o mașină, în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni.

Teribilul accident s-a petrecut în apropierea stației de metrou Apărătorii Patriei, când femeia traversa regulamentar. Alături de ea se afla și fetița ei în vârstă de doi anișori. În urma loviturii, femeia a murit pe loc iar fetița sa, care se afla în cărucior, a fost grav rănită. Elena locuia la doar câțiva pași de locul tragediei. Se întorcea acasă cu fetița ei, fără să bănuiască ce avea să se întâmple.

Fiul femeii care a murit parcă a prevestit tragedia

Căruțul în care se afla micuța a fost aruncat la 40 de metri distanță. Medicii care au ajuns de urgență la fața locului au reușit să o stabilizeze și au transportat-o de urgență la Spitalul „Marie Curie”, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

Una dintre persoanele apropiate femeii decedate a mărturisit că aceasta era originară din Curtea de Argeș și se mutase recent în București, mai exact în luna septembrie. Deși, inițial, s-a spus că fiul cel mare al femeii avea 10 ani, se pare că adolescentul are, de fapt, 15 ani, conform spuselor femeii.

„Da, o cunoșteam eu. Este din Curtea de Argeș ea, avea doi copii, fetița din cărucior de aproape 2 ani și un băiat de 15 ani. Se mutaseră în București din septembrie”, a spus femeia pe o rețea de socializare.

Mai mult decât atât, fiul cel mare al Elenei parcă a presimțit că se întâmplă ceva rău cu mama și cu sora sa. În momentul în care cele două au fost implicate în tragicul accident, telefonul femeii decedate a sunat. Fiul își sunase mama chiar în acel moment fatidic. Văzând că părintele nu răspunde, adolescentul a sunat de nenumărate ori, moment în care un medic SMURD a răspuns. El a fost cel care l-a anunțat pe copil că mama lui și-a pierdut viața.

