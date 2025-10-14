Cine este femeia ucisă pe trecerea de pietoni de la Apărătorii Patriei. Avea doi copii

Tragedie în Berceni! Elena, mama de 35 de ani, ucisă pe trecerea de pietoni. Acasă o așteptau doi copii.

O tragedie cumplită a lovit o familie din București, transformând o zi obișnuită într-un coșmar fără sfârșit. Elena, o femeie de 35 de ani, a murit pe trecerea de pietoni din zona Berceni, chiar lângă casa în care locuia alături de soțul și cei doi copii ai săi. Accidentul s-a produs pe 13 octombrie, în apropierea stației de metrou Apărătorii Patriei, când femeia traversa regulamentar, împingând căruciorul în care se afla fetița ei de numai doi ani.

Cine este femeia omorâtă pe trecerea de pietoni din Capitală

Impactul a fost devastator. Mașina condusă de un tânăr de 20 de ani a izbit-o în plin, proiectând-o la câțiva metri distanță. În urma loviturii, femeia a murit pe loc, iar fetița a fost grav rănită. Medicii ajunși la fața locului au reușit să o stabilizeze și au transportat-o de urgență la Spitalul „Marie Curie”, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. În prezent, micuța se află sub supraveghere medicală permanentă, fiind conștientă și în afara pericolului vital.

Elena locuia la doar câțiva pași de locul tragediei. Se întorcea acasă cu fetița ei, fără să bănuiască ce avea să urmeze. În acel timp, fiul ei cel mare, un băiat de 10 ani, o suna neîncetat. Telefonul femeii a continuat să sune minute în șir, în timp ce medicii încercau zadarnic să o resusciteze. Când, în cele din urmă, cineva a răspuns, la celălalt capăt al firului se afla copilul care voia doar să afle de ce mama lui întârzie. Vestea pe care a primit-o avea să îi schimbe viața pentru totdeauna.

Ancheta deschisă de polițiști a scos la iveală detalii care complică situația. Tânărul șofer, implicat direct în accident, a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul preliminar indicând prezența unei substanțe interzise. Autoritățile au dispus recoltarea de probe biologice, care urmează să fie analizate la Institutul Național de Medicină Legală pentru confirmare. În plus, imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă arată că victima traversa pe trecerea de pietoni, având prioritate.

Vecinii au povestit că strada este frecvent circulată, iar zona reprezintă un punct periculos pentru pietoni. Deși există marcaj rutier și semne vizibile, șoferii circulă adesea cu viteză ridicată. Accidentul a readus în atenție problema siguranței pietonilor din Capitală, mai ales în cartierele intens populate.

