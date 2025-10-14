Acasă » Știri » Filmul accidentului de la Apărătorii Patriei! Femeia ucisă pe trecerea de pietoni și-a salvat fetița în ultimul moment

14/10/2025
Tragedie în Capitală! O femeie de doar 35 de ani a fost ucisă pe o trecere de pietoni din zona Apărătorii Patriei. Tânăra și-a salvat fetița în ultimul moment.

Un accident rutier cumplit a avut loc în zona Apărătorii Patriei din Sectorul 4 al Capitalei, unde o femeie de 35 de ani și-a pierdut viața pe o trecere de pietoni, după ce a fost lovită violent de un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani. Tragedia a fost surprinsă de camerele de supraveghere, iar imaginile, cu un impact emoțional puternic, arată momentul în care femeia este spulberată chiar în timp ce traversa regulamentar, împreună cu fiica ei aflată într-un cărucior.

Din primele informații, mama se afla pe trecerea de pietoni în apropierea unei intersecții intens circulate, când mașina condusă de tânărul șofer a intrat în viteză în plin. Într-un gest instinctiv, femeia ar fi împins căruciorul în lateral, reușind astfel să își salveze fetița de la impactul direct. Copila a fost preluată imediat de echipajele medicale și transportată la spital, unde a primit îngrijiri, având răni ușoare.

În urma accidentului, zona s-a umplut rapid de trecători și martori care au asistat neputincioși la scenele dramatice. Echipajele de salvare sosite la scurt timp au încercat să o resusciteze pe femeie, însă, în ciuda eforturilor depuse, aceasta nu a mai putut fi salvată.

Mașina implicată în impact a rămas imobilizată în mijlocul carosabilului, iar circulația a fost blocată temporar pentru efectuarea cercetărilor. Potrivit anchetatorilor, în accident au mai fost implicate alte două autoturisme aflate pe sensul opus de mers, lovite în urma proiectării victimei.

”În urma cercetărilor desfășurate la fața locului până la acest moment, s-a stabilit că, pe lângă autovehiculul care a acroșat inițial cei doi pietoni, în evenimentul rutier au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în așteptare, pe sensul opus de circulație.

Din verificările efectuate, a rezultat că, în urma impactului inițial, victima, o femeie în vârstă de 35 de ani, a fost proiectată pe sensul opus, unde ar fi avut impact cu alte două autovehicule. Conducătorul auto care a surprins și accidentat inițial pietonii a fost testat preliminar cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind negativ.

Toți cei trei șoferi au fost conduși la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice, conform prevederilor legale. Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun”, potrivit Poliția Română.

