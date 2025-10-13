Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate

Simona și Tudor sunt tinerii care și-au pierdut viața în urma teribilului accident din Cluj. Cei doi se întorceau de la facultate când a avut loc impactul. Mașina în care aceștia se aflau s-a izbit violent de un TIR. Din păcate, tinerii nu au mai avut nicio șansă. Cum s-a întâmplat totul?

Teribilul accident s-a produs în localitatea Câțcău, județul Cluj. Potrivit IPJ Cluj, șoferul de 21 de ani, din județul Maramureș, care conducea dinspre Baia Mare spre Dej, ar fi intrat pe contrasens din motive încă neștiute, și s-a ciocnit frontal cu un TIR, condus de un bărbat de 51 de ani din Bistrița-Năsăud.

Simona și Tudor au murit în accidentul din Cluj

Accidentul în care și-au pierdut viața Simona și Tudor a fost unul dezastruos. Tânărul, în vârstă de 21 de ani, era student UTCN. Simona avea doar 24 de ani și era masterandă la Universitatea Babeș – Bolyai. Cei doi se întorceau împreună de la facultate în momentul în care s-a produs accidentul. Mașina în care aceștia se aflau s-a izbit puternic de un TIR.

În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri și paramedici SMURD. Tudor a rămas prins între fiarele contorsionate ale mașinii. În timp ce Simona a fost aruncată în afara autoturismului.

„În afara autoturismului a fost găsită o femeie, ambele victime prezentând leziuni incompatibile cu viaţa. Bărbatul a fost extras din autoturism de către pompieri”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

Cadrele medicale ajunse la fața locului au încercat manevre de resuscitare, dar rănile celor doi tineri erau mult prea grave și a fost declarat decesul. Șoferul TIR-ului a scăpat nevătămat și a refuzat să fie transportat la spital.

Tudor era fiul fostei directoare a școlii generale din comuna maramureșeană Cernești. Decesul acestuia a venit ca un șoc pentru comunitate, iar mesajele de condoleanțe au curs în mediul online.

„Suntem alături de familie. Suntem profund îndurerați. Era un copil minunat. Dumnezeul să îl așeze de-a Dreapta Tatălului” a declarat Mircea Aurel Deac, primarul comunei Cernești.

Simona era din Strâmbu Băuț, comuna Băiuț. Cei care au cunoscut-o o descriu ca pe o persoană senină și plină de viață.

În urma accidentului, circulația pe DN 1C a fost complet blocată timp de câteva ore. Oamenii legii au făcut cercetări pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului. Din primele date, se pare că autoturismul ar fi pierdut controlul într-o curbă și a intrat frontal TIR.

