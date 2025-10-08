TRAGEDIE în Mureș! Doi tineri de 19 și 31 de ani au murit într-un accident rutier cumplit

Două persoane și-au pierdut viața, miercuri seara, într-un grav accident rutier petrecut pe DJ 151D, în localitatea Stejăriș, județul Mureș. Victimele sunt un tânăr de 19 ani, din satul Corbești, și un bărbat de 31 de ani, care se aflau pe o motocicletă.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Mureș, tragedia din Mureș s-a produs după ce motocicleta a lovit din spate un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani din Chendu. În urma impactului, vehiculul pe două roți a fost proiectat pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu o altă mașină, la volanul căreia se afla un bărbat de 62 de ani, din satul Tirimia, comuna Gheorghe Doja.

”Din primele informaţii, conducătorul unei motociclete, un tânăr de 19 ani, din satul Corbeşti, care se deplasa în direcţia Acăţari, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite prin cercetări, ar fi intrat în coliziune din spate cu un autoturism, condus de un bărbat de 28 de ani, din Chendu. Ca urmare a impactului, motocicleta s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe sensul opus de circulaţie, unde s-ar fi produs o nouă coliziune, cu un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani, din satul Tirimia, comuna Gheorghe Doja”, a fost comunicatul transmis de IPJ Mureş.

Cei doi bărbați nu au putut fi salvați

La fața locului au intervenit echipaje SMURD, inclusiv elicopterul de urgență, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Acățari. Ambele victime se aflau în stop cardio-respirator, iar medicii au efectuat manevre de resuscitare. Din păcate, eforturile acestora au fost zadarnice și a fost declarat decesul celor doi bărbați.

”Din nefericire, în urma accidentului, conducătorul motocicletei, de 19 ani, precum şi pasagerul aflat pe motocicletă, un bărbat de 31 de ani, au decedat”, au precizat reprezentanții IPJ Mureș.

Polițiștii au mai anunțat că testările făcute celor doi șoferi implicați în accident au ieșit negative. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii tragediei.

CITEȘTE ȘI: Un cuplu a fost găsit mort în camera unui hotel din Brazilia. Ce au descoperit anchetatorii

Când scăpăm de ciclonul Barbara! Raed Arafat a făcut anunțul: „Rămânem în alertă”