Când scăpăm de ciclonul Barbara! Raed Arafat a făcut anunțul: „Rămânem în alertă”

Raed Arafat a lansat un anunț important pentru români în plin ciclon! Autoritățile au ridicat nivelul de alertă, după ce Codul roșu de ploi abundente a intrat în vigoare, marți, în București, Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. Iată tot ce trebuie să știi!

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a alertat oamenii în legătura cu situația actuală din județele menționate. I-a îndemnat să nu creadă informațiile care circulă pe rețelele de socializare, conform cărora situația nu ar fi de fapt atât de gravă precum este prezentată de autorități.

Raed Arafat avertizează populația

Arafat a transmis că riscurile sunt adevărate, dar că nu există victime până în acest moment. Potrivit acestuia, Codul roșu va fi în vigoare până la ora 15.00, după care va fi implementat Cod portocaliu până la ora 23.00.

Șeful DSU a transmis că au fost afectate 47 de localități din 16 județe până la ora 8 dimineața și că au căzut 31 de copaci, au fost avariate mai multe mașini, dar nu există victime. Pompierii sunt în continuare în intervenție în județul Constanța, acolo unde situația este mai gravă din punct de vedere meteorologic, iar două autoturisme au fost luate de viituri.

„Acum am primit informația că și a treia persoană care a sunat la 112 în localitatea Țepeș-Vodă a fost salvată de pompieri. Continuă Codul roșu până la ora 15 și după care intra pe portocaliu până la ora 23. Deci până la ora 23 noi rămânem în alertă și după ora 23, dacă sunt efecte, rămânem în alertă să rezolvăm problemele care necesită să fie rezolvate în sprijinul populației. Nu avem persoane rănite. A fost, înțeleg, un accident rutier în Constanța, dar nu știu dacă se corelează cu situația care este cu situația meteo. Însă persoane rănite sau persoane dispărute din cauza apelor nu avem la acest moment informații. Noi, informațiile noastre sunt de peste 20 de copaci căzuți deja în București. Chiar la ora 8 erau anunțați 21 de copaci căzuți. Asta înseamnă că era normal să avertizăm populația, pentru că vă dați seama, orice copac căzut poate să însemne victime, dacă lumea este în jurul copacului respectiv. Dovadă că a căzut și un copac peste o mașină și, din fericire, fără să rănească pe cei care au ocupat mașina. Deci, la București și în celelalte zone, sub cod roșu și inclusiv sub cod portocaliu, oamenii trebuie să fie vigilenți. Dacă vin informații, alerte, să respecte recomandările, să nu asculte ce circulă la acest moment. Există o virală pe Facebook care critică măsurile autorităților și care spun că de fapt nu ar fi nicio problemă. Rugămintea noastră către populație, totuși să se informeze din site-urile oficiale și să urmărească recomandările autorităților. Pentru că situații grave pot să apară la orice moment, pot să se agraveze codurile portocalii către Cod roșu Și dacă se emit mesaje cu recomandări, rugăm populația să fie atentă și să se conforme cu recomandările care se dau. Codul portocaliu este cod portocaliu, adică înseamnă că și acolo este un risc. Și doar diferă cantitățile de apă, diferă anumite calcule care sunt făcute de ANM, asta diferențiază zona de cod portocaliu de zona de cod roșu. Dar codul portocaliu este un cod periculos și semnifică faptul că există posibilitatea unor fenomene periculoase. Plus că un cod portocaliu în cadrul lui poate să aibă avertizări imediate de cod roșu. Așa că trebuie și acolo luat foarte în serios. Ei au alertat deja forțe suplimentare de la domiciliu din unitățile din Constanța, deci au ridicat nivelul de alertă, plus forțele care au fost trimise. Dacă se solicită, normal că putem să trimitem suplimentare. La acest moment nu s-a considerat că este nevoie să mai trimitem alte forțe. Dar ne vom ajusta, dacă apar nevoii pe parcurs, normal că vom ajusta răspunsul nostru și putem și să mobilizăm forțe suplimentare. Și de regulă ANM-ul, dacă sunt prevederi care urmează să iasă cu ele, ne anunță. N-am fost anunțați până acum de modificări sau de actualizări a codurilor care sunt în vigoare”, a spus Raed Arafat la Digi 24.

Anunț ANM pentru următoarele ore

Directorul general ANM a transmis că situația va continua, iar Codul Roșu va rămâne în vigoare până la ora 15 în Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și București. Cele mai însemnate cantități de apă s-au înregistrat în Constanța, acolo unde au căzut 99l/mp. Aici vântul va sufla în continuare cu putere, iar cantitățile de apă vor ajunge la 120-140l/mp în următoarele ore.

Codul portocaliu va rămâne în vigoare până la ora 23 și pentru Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei.

Codul galben va rămâne în continuare valabil la munte, acolo unde se vor înregistra ninsori viscolite în Carpații Meridionali cu rafale de 60-90 de km/h și un strad de zăpadă de 10-30 de centimetri.

„Da, rămânem în aceeași situație, Cod Roșu până la ora 15 cu cele 5 județe, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și Municipiul București. Continuă să plouă, deja se observă și în Capitală, avem confirmări ale cantităților de precipitații în arealul afectat de Codul Roșu, cele mai mari cantități în Constanța, 99 de litri pe metru pătrat, până în această dimineață, în Capitală, 40-50 de litri pe metru pătrat de la ora 21, sigur că da și în Giurgiu, cantități de 80 de litri pe metru pătrat. Iar codul portocaliu, de asemenea, în vigoare până la ora 23 pentru Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei. Dacă va fi cazul, cu siguranță vom interveni, însă intensitatea precipitațiilor, după cum se observă deja, sistemele noroase sunt în desfășurare. Vor mai aduce cantități importante de precipitații, astfel încât confirmarea fenomenelor ce au făcut obiectul celui de-al doilea cod roșu din această toamnă, din luna octombrie, să se realizeze, nu în ultimul rând, și codul portocaliu, pentru că și aici cantitățile de precipitații sunt semnificative, 60-90 și izolat 100 de litri pe metru pătrat, în condițiile în care o lună octombrie în țara noastră poate să înregistreze în medie 40-50 de litri pe metru pătrat. Va mai ploua în Constanța, astfel încât în orele următoare, din păcate, cantitățile de 100 de litri pe metru pătrat să conducă spre 120-140 de litri pe metru pătrat. Dar trebuie luat în considerare și vântul, pentru că intensificările de vânt sunt susținute, vorbim de 50-70 de kilometri pe oră și observăm deja și efectele asupra arborilor. La munte rămânem sub incidența avertizării de cod galben, acolo unde în Carpații Meridionali, de asemenea, nisorile pot fi viscolite, rafale de 60-90 de kilometri pe oră, stratul de zăpadă 10-30 de centimetri și avertizarea de cod galben rămâne în vigoare până în această seară la ora 23.”, a spus Elena Mateescu, director general ANM, pentru sursa menționată.

