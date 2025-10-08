Cum îți salvezi mașina de stricăciunile ploilor din România. Doar așa eviți daune de mii de euro

Ploaia îți poate strica autoturismul? În această perioadă de cod roșu de ploi torențiale șoferi trebuie să aibă grijă unde se deplasează și unde își lasă parcată mașina.

Sezonul cu ploi aduce nu doar drumuri alunecoase și vedere slabă, dar și mari riscuri pentru mașini. Apa care se adună pe drum poate produce avarii mari, iar lucrarea acestora poate costa zeci de mii de euro. În aceste zile, șoferii trebuie să fie foarte atenți, nu doar pentru a-și proteja siguranța, ci și pentru a-și proteja mașina.

Cum îți poate strica ploaia mașina

Este Cod Roșu de ploi abundente! România se pregătește pentru una dintre cele mai grave perioade de vreme dificilă din această toamnă. Administrația Națională de Meteorologie a avertizat cu cod roșu pentru ploi intense, valabilă până astăzi, 8 octombrie, ora 23:00.

Când apa intră în motor sau în transmisie, acestea pot deveni nefolositoare, iar mașina trebuie dusă la reparat. În funcție de cât de gravă este situația, consecințele pot fi extrem de severe: un motor afectat de apă poate trebui înlocuit în totalitate, iar repararea transmisiei este una dintre cele mai scumpe servicii.

De asemenea, apa care intră sub caroserie poate afecta elemente precum diferențialul din față sau din spate, cutia de transfer și alte părți esențiale ale mașinii. Riscul se poate întâlni nu doar în timpul ploilor, ci și după, când străzile rămân acoperite cu bălți.

Experiența arată că multe avarii apar din cauza intrării în apă care depășește jumătatea roții. Prin urmare, evitarea zonelor inundate este cea mai bună măsură de prevenire. Conducerea pe drumuri inundate necesită o atenție mare și o adaptare a vitezei în funcție de situația pe drum. Cu cât nivelul apei este mai mare, cu atât trebuie redusă viteza, pentru a evita atât pierderea controlului mașinii, cât și pătrunderea apei în părți critice.

Accidentele și avarii costisitoare pot fi evitate dacă șoferii conduc cu atenție și evit expunerea mașinii la apă în cantități mari. Pornirea motorului într–o zonă inundată poate agrava avarii, datorită circulației apei în sistemele interne.

Cel mai sigur lucru este să se transporte mașina la un service autorizat, unde lichidele din motor, transmisie și alte părți vor fi evacuate și înlocuite corect. Șoferii trebuie să țină cont de starea drumurilor atât în timpul ploilor, cât și după. Apa care se acumulează rapid poate transforma chiar străzile obișnuite în locuri periculoase pentru mașini. Ploile intensive nu afectează doar șoselele mari sau drumurile din țară, ci și parcările și străzile secundare. Din această cauză, anticiparea și planificarea traseului devine importantă pentru a evita zonele inundate.

