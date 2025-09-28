Acasă » Știri » Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather

28/09/2025
Deși toamna abia își intră în drepturi, meteorologii de la Accuweather vin cu o prognoză surprinzătoare pentru începutul lunii octombrie 2025: primele ninsori ar putea să apară mai repede decât se aștepta.

În timp ce majoritatea zonelor din țară se bucură de temperaturi blânde de toamnă, cu maxime între 12 și 16 grade și multe zile însorite, regiunile de munte, în special stațiunile aflate la altitudini mari precum Predeal, ar putea avea parte de un episod de iarnă autentică încă din primele zile ale lunii.

Ninsori în octombrie 2025

Conform prognozei, pe 1 și 2 octombrie sunt anunțate precipitații mixte, lapoviță și ninsoare, cu temperaturi care coboară până la -5 grade în timpul nopții și doar 6 grade la orele amiezii. Acest lucru înseamnă că zonele montane vor fi primele lovite de fulgi de nea, marcând un debut de octombrie mai degrabă de iarnă, ci nu de toamnă.

După cele două zile de început de lună (1 și 2 octombrie) cu ninsori și temperaturi scăzute în zonele de munte, urmează o perioadă mult mai liniștită.

Din 3 octombrie, temperaturile încep să crească treptat, iar în weekend-ul 4-5 octombrie se anunță deja maxime de 10-11 grade Celsius, cu vreme în general închisă dar fără precipitații. Apoi, între 6 și 11 octombrie, domină soarele, cu maxime care urcă până la 15-16 grade, semn că toamna își reintră în rolul obișnuit după episodul de iarnă timpurie.

În săptămâna 12-18 octombrie, prognoza arată o constanță remarcabilă: zile însorite și temperaturi plăcute, de 13-15 grade la prânz și minime între 1 și 6 grade deci nopți reci dar fără extreme.

A doua jumătate a lunii păstrează aceeași tendință. Între 19 și 25 octombrie, soarele domină din nou prognoza, cu valori maxime de 13-14 grade și nopți tot mai reci. Finalul de lună, 26-31 octombrie, aduce temperaturi ușor mai scăzute, maxime de 12-14 grade, dar în continuare mult soare și foarte puține zile înnorate.

Cu alte cuvinte, octombrie 2025 este o lună de toamnă autentică pentru aproape toată țara, cu o singură excepție notabilă: debutul neașteptat de iarnă din 1-2 octombrie, vizibil marcat cu semne de ninsoare și temperaturi negative în prognoza pentru zonele montane.

Astfel, dacă plănuiești o escapadă în zonele montane la început de octombrie, pregătește-ți haine groase: iarna pare hotărâtă să-și facă simțită prezența mai devreme în 2025.

