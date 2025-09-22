Vara se încheie brusc! Temperaturile scad cu 10 grade în doar câteva zile

După mai multe zile cu temperaturi de vară, începutul toamnei aduce schimbări majore în întreaga țară. Administrația Națională de Meteorologie anunță o scădere accentuată a valorilor termice începând cu 25 septembrie, însoțită de ploi în multe regiuni. Dacă la începutul intervalului maximele depășesc frecvent 28–30 de grade Celsius, în numai câteva zile temperaturile vor coborî chiar și cu 10 grade, apropiindu-se de mediile normale pentru sfârșitul lunii septembrie.

În perioada 22–24 septembrie, valorile termice rămân mai ridicate decât normalul, cu maxime între 28 și 32 de grade și minime de 13–17 grade. Începând din 25 septembrie, vremea intră într-un proces de răcire, temperaturile diurne urmând să se situeze între 18 și 26 de grade, iar nopțile să devină treptat mai reci, cu 8–12 grade. În a doua săptămână a intervalului analizat, 29 septembrie – 5 octombrie, regimul termic se stabilizează, iar maximele zilnice vor fi, în general, între 20 și 24 de grade, minimele coborând spre 6–10 grade.

Cum va fi vremea în țară

În Transilvania primele zile aduc temperaturi ridicate, cu maxime de până la 26 de grade. Ulterior, acestea scad spre 18–20 de grade, apropiate de valorile climatologice ale perioadei. Minimele vor oscila între 6 și 12 grade, iar în a doua săptămână pot coborî chiar spre 3–8 grade. Ploile vor fi rare la început, dar în jurul datei de 29 septembrie sunt așteptate precipitații izolate.

În Maramureș în primele zile se mai pot atinge 27–29 de grade, dar până pe 25 septembrie maximele coboară spre 19–21 de grade. Nopțile se răcesc considerabil, de la 10–12 grade spre 6–8 grade. În perioada 25–27 septembrie sunt posibile ploi, iar o nouă creștere a probabilității de precipitații apare între 1 și 4 octombrie.

În Moldova maximele de început de interval se situează în jurul a 24–25 de grade. Din 25 septembrie, temperaturile diurne coboară la 17–19 grade, iar nopțile devin răcoroase, mai ales în jurul datei de 27 septembrie, când minimele scad la 4–6 grade. În a doua săptămână, temperaturile rămân relativ constante: 17–19 grade ziua și 4–8 grade noaptea. Ploile apar izolat pe 25 septembrie și din nou, mai frecvent, între 2 și 3 octombrie.

În Dobrogea regiunea începe cu valori ridicate, de 24–26 de grade, dar după 25 septembrie se vor înregistra maxime în jurul a 19–21 de grade. Nopțile trec de la 13–15 grade spre 9–11 grade, iar pe litoral se vor menține ușor mai ridicate, 12–13 grade. Probabilitatea de ploi este mai mare la sfârșitul lunii, în jur de 29 septembrie.

În Muntenia primele zile aduc temperaturi între 26 și 29 de grade. Ulterior, maximele scad spre 19–21 de grade, iar nopțile devin mai reci, cu 7–10 grade după 26 septembrie. În a doua săptămână, temperaturile se mențin stabile, 19–22 de grade ziua și 6–10 grade noaptea. Ploile vor apărea mai ales pe 29 și 30 septembrie.

În Oltenia la început, maximele ating 27–30 de grade, dar până pe 25 septembrie acestea coboară spre 22 de grade. Spre finalul săptămânii, valorile se stabilizează la 19–22 de grade, cu minime în jur de 8–10 grade. Sunt posibile ploi pe 26 septembrie, iar ulterior între 28 septembrie și 2 octombrie.

Schimbarea de vreme va fi resimțită cel mai puternic la munte. De la 18–20 de grade în primele zile, maximele vor coborî până la 9–12 grade, iar minimele vor ajunge chiar la 0–2 grade spre finalul lunii. În a doua săptămână, regimul termic se menține rece, cu maxime de 8–12 grade și minime de 0–4 grade. Ploile și lapovița vor apărea frecvent din 25 septembrie și până la începutul lunii octombrie.