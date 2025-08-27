24 de valuri de căldură pe an în București! Cu cât vor crește temperaturile în 2100

Dacă verile din ultimii ani li s-au părut deja insuportabile bucureștenilor, specialiștii trag un semnal de alarmă: ce urmează va fi cu mult mai grav. Conform estimărilor recente, Capitala ar putea ajunge să fie lovită de nu mai puțin de 24 de valuri de căldură într-un singur an. Iar asta e doar vârful icebergului când vine vorba de efectele devastatoare ale schimbărilor climatice.

Până la finalul acestui secol, Bucureștiul riscă să se transforme radical. Un nou raport elaborat de Platforma pentru Mediu București, intitulat „Starea Mediului București 2025”, avertizează că schimbările climatice vor afecta nu doar vremea, ci și sănătatea, economia și calitatea vieții în Capitală. Despre ce este vorba?

Cu cât vor crește temperaturile până în 2100

Potrivit documentului, în anul 2100, temperatura medie anuală ar putea fi mai mare cu 3,6–4°C față de prezent. O creștere aparent modestă, dar cu efecte masive în viața de zi cu zi. Se estimează că Bucureștiul va fi afectat, în medie, de 24 de valuri de căldură anual – față de 3-4 câte sunt acum.

Zilele toride, cu temperaturi de peste 30°C, vor deveni regulă, nu excepție, numărul lor crescând cu 20–30 în fiecare an. Iar secetele vor fi și ele mai dese. Dacă în trecut apăreau, în medie, o dată la 100 de ani, până în 2100 vor ajunge să se manifeste de aproape 5 ori pe deceniu.

Un alt pericol identificat în raport este creșterea numărului de „nopți tropicale”, în care temperaturile nu vor coborî sub 20°C nici măcar în miez de noapte. Acestea pot avea efecte grave mai ales asupra vârstnicilor și celor cu afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare.

Mai mult, iernile vor aduce tot mai rar zăpadă, fiind înlocuite de precipitații sub formă de ploi. În schimb, vara, episoadele de ploaie vor fi scurte, dar intense, amplificând riscul de inundații rapide în zonele aglomerate și afectând grav infrastructura urbană.

Trebuie precizat că studiul ia în calcul un scenariu complex: creștere economică rapidă, tehnologizare accelerată și un vârf al emisiilor de CO₂ în jurul anului 2050. După acest punct, se preconizează o scădere a emisiilor, pe măsură ce sursele de energie nepoluantă vor deveni dominante, atingând o pondere de peste 65%.

Cu toate acestea, raportul subliniază că vulnerabilitatea Bucureștiului rămâne ridicată. Densitatea populației, infrastructura învechită și lipsa unor strategii clare de adaptare fac din Capitală un punct fierbinte – la propriu și la figurat – pe harta schimbărilor climatice.

